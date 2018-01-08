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Spor

Devre Arası Temsilciler Semineri sona erdi

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2017-2018 Sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri, bugün yapılan Klasman Temsilcileri'ne yönelik eğitim çalışmalarının ardından tamamlandı

08 Ocak 2018 02:10

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2017-2018 Sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri, bugün yapılan Klasman Temsilcileri\'ne yönelik eğitim çalışmalarının ardından tamamlandı.
TFF\'nin Riva\'da bulunan idari merkezinde Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman temsilcilerinin katılımı ile 3 gündür devam eden seminerin son gününde, 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de görev yapan Klasman temsilcilerine; Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi müsabakaya hazırlık, Yahya Bolun akreditasyon sistemi, Cenk Cem de stadyum kriterleri anlatımı gerçekleştirdi.
Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı\'nın kapanış konuşması ve temsilcilere başarı dilekleri ile devre arası semineri tamamlandı. 

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