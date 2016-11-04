Devre arası iki yıldız geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devre arası bazı isimleri gönderecek ve oluşacak bütçeyle 2 önemli yıldız alacak.

Sezon başında UEFA'nın maaş bütçesinin 65 milyon Euro'yu aşmaması şartını 5 milyon Euro lehte farkla tutturan, bu çerçevede pek çok isimle yollarını ayıran Galatasaray, devre arası için de benzer bir hamleye hazırlanıyor.



amkspor'un haberine göre; Endoğan Adili, Umut Gündoğan ve Jem Karacan'dan kurtulmaya hazırlanan Galatasaray, Salih Dursun ve Martin Linnes gibi isimleri de gözden çıkarmış durumda.



Böylece bonservis girdisi ve maaş kârı elde edecek Galatasaray, devre arası için iki yıldız isim almayı planlıyor.

Yönetimin, takıma direkt katkı yapacak transferler üzerinde çalıştığı öğrenildi.