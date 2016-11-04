T24 LogoT24 Logo
Spor

Devre arası iki yıldız geliyor

Galatasaray, devre arası yapacağı transferler için, kadroda kendisine yer bulamayan oyuncularla da yolları ayıracak

04 Kasım 2016 13:14

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devre arası bazı isimleri gönderecek ve oluşacak bütçeyle 2 önemli yıldız alacak.

Sezon başında UEFA'nın maaş bütçesinin 65 milyon Euro'yu aşmaması şartını 5 milyon Euro lehte farkla tutturan, bu çerçevede pek çok isimle yollarını ayıran Galatasaray, devre arası için de benzer bir hamleye hazırlanıyor.

amkspor'un haberine göre; Endoğan Adili, Umut Gündoğan ve Jem Karacan'dan kurtulmaya hazırlanan Galatasaray, Salih Dursun ve Martin Linnes gibi isimleri de gözden çıkarmış durumda.

Böylece bonservis girdisi ve maaş kârı elde edecek Galatasaray, devre arası için iki yıldız isim almayı planlıyor.

Yönetimin, takıma direkt katkı yapacak transferler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

ETİKETLER

GalatasarayDursun Özbektransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24