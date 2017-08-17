Devletten mobil uygulama; kurbanlığın şeceresi artık cep telefonlarında

Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni uygulama "Haysag", vatandaşların kurban alırken yanıltılmasını engellemeyi hedefliyor. Cep telefonuna yüklenecek bu uygulama ile alınacak kurbanın ismi, boyu, kilosu, cinsi gibi bütün özellikleri öğrenilebilecek.

Her Kurban Bayramı’nda yaşanan ve vatandaşların mağdur edilmesine neden olan yanlış hayvan seçimlerini ortadan kaldırmak için başlatılan uygulama için bir cep telefonu veya bilgisayara ihtiyaç duyulacak. Buna göre https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresine girilmesi veya “Haysag” isimli mobil uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi istenilen bilgilerin öğrenilmesi için yeterli olacak. Hayvanın küpe numarası bilgisayara veya mobil uygulamaya girildiğinde de, kurbanlık hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti ve yaşı anında görüntülenebilecek. Android telefonlarda, hayvanın aşı durumu da, bugünden itibaren görülebilecek bilgiler içinde yer alacak. Kısa süre içinde İOS kullanan telefonlarda da bu bilgininin görülebileceği ifade ediliyor.

Kırmızı çarpı atılacak

Vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi için, kurban pazarlarında da önlem alınıyor. Bayram öncesi kurulan pazarlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından veterinerler görevlendirilmeye başlandı. Bu veterinerler, hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığını inceliyor. Kurban olabilmesi için sığır ve mandaların iki yaşını, devenin beş yaşını, keçi ve koyunun bir yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul ediliyor.



Ayrıca kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağı öngörülüyor. Bir diğer kıstas da, damızlık veya hamile hayvanların kurban edilemeyeceği. Pazarlarda görev yapan veterinerler de, bu açılardan hayvanları ve belgelerini inceliyor ve olumsuz gördükleri hayvanlara kırmızı bir işaret bırakıyor. Bu işarete sahip hayvanların, kurbanlık olarak satılmaması gerekiyor.