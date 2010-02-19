'Devlet'ten kredi kartı nasıl kullanılır dersi

T24 - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), ailelere ‘Kredi kartı nasıl kullanılır’ kursu verecek.



ASAGEM, ailelerin sorun çözme becerilerini arttırmak amacıyla, kredi kartı kullanımından, medya ve hukuk okuryazarlığına, ev işleri ve çocuk bakımının paylaşılmasından eşle geçirilen zamanın planlanmasına gibi eğitici aktivitelere yer verilen “Aile Eğitimi Müfredat Geliştirme Programı” hazırladı.



Ev bütçesi düzenleme, finansal okuryazarlık, enerji tasarrufu ve girişimcilik gibi konulara yer verilen eğitim programında, aile alışverişte modülüyle aile bireylerinin kredi kartı kullanımında birtakım beceriler kazanması hedefleniyor. Eğitim programında, medya ve hukuk okuryazarlığı, ev içi sorumlulukların paylaşımı, eşle geçirilen zamanın planlanması, çocuk gelişiminin takip edilmesi konularda eğitim programında yer alıyor.



Yetişkin eğitimi şeklinde düzenlenen aile eğitim programınından yararlanmak isteyenler, istediği alanın istediği modülünü seçebiliyor. Bir aile, sadece ekonomi alanında bir modül tercih ederken, bir başka aile, iletişim modülüyle yetinebiliyor. “Aile hayatını kolaylaştırmayı, sorunları baş edilebilir hale getirmeyi, daha huzurlu, daha yetkin bir yaşama kavuşmayı” vaat eden program, ASAGEM’in internet sitesine konulacak.





Pilot uygulama Keçiören’de



Programdan bireysel olarak yararlanılabileceği gibi belediyeler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar da paket olarak programı satın alabilecek ve kendi logolarıyla kullanabilecek. STK, belediye, kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim programlarına katılanlara sertifika verilecek. Bu kapsamda pilot uygulama Keçiören Belediyesi ile başlayacak.