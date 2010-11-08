Devletten kredi kartı devrimi

T24 - Esnaf devlete borcunu kredi kartıyla ödeyebilecek, borç limiti 5 bin lira. Kredi kartına taksit de yapılacak.

50 milyar liralık gelir hedefleyen ekonomi yönetimi, tahsilatı artırıcı bir formül geliştirdi.

Zaman gazetesinin haberine göre, maliye bürokratları ile bankalar arasında yapılan görüşme sonrasında kredi kartı ile ödeme imkanı gündeme geldi.

Buna göre 5 bin liranın altındaki vergi ve SSK prim borçlarının yanı sıra diğer borçlar için kredi kartına taksit seçeneği uygulanabilecek. Düzenlemeden 2,5 milyon esnaf yararlanacak.

5 bin liradan az olan borçlar için kredi kartına taksit yapılmasında mutabakata varıldı. Bankacılık kesiminin yasal süreç tamamlanmamasına rağmen altyapı hazırlıklarını bitirmek için şimdiden görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Maliye ile yapılan görüşme hakkında bilgi veren bir banka yöneticisi, ekonomi yönetiminin esnafa ve iş dünyasına beyaz bir sayfa açmak istediğini belirterek, "Özellikle 2 milyonun üzerinde küçük meblağlarda borcu olan bir kesim var. Biz de onların devlete olan borçlarını temizlemeleri için kredi desteği sağlıyoruz. Kredi kartına da taksit yaparak devletin alacağı da garanti altına alınmış olacak" dedi.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yılbaşına kadar tüm süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere 300'ü aşkın kalemde kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Düzenlemeyle Maliye 50 milyar liralık gelir bekliyor. Bunun 10 milyar TL'si vergi alacağı, 40 milyar lirası da diğer alacaklardan oluşuyor. Yeniden yapılandırmanın kapsamına Emlak Vergisi, su ve elektrik borçları, trafik cezaları gibi kalemlerin yanı sıra tarımsal sulama birliklerinin alacakları da eklenebilecek.

Düzenlemeden KOSGEB'e istihdam garantili kredi desteği sağlanan işletmeler de yararlanabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı ile mükellefler arasındaki ihtilaflı alacakların da yeniden yapılandırma kapsamına girmesi bekleniyor. Taksitlerin 12 aydan başlayacağı yapılandırmadan 'üst kurul'lara borcu olanlar da istifade edebilecek. Ekonomi yönetimi matrah artışı ile ilave 10 milyar liralık gelir hedefliyor. Buna göre 2006 yılında yüzde 30'dan başlamak üzere 2009 yılı için beyanların yüzde 15 oranında artırılması halinde firmalar vergi incelemesinden kurtulacak.



