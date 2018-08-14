Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, kur yükseldiğinde iktidar tarafından belli araklıkla yapılan "Yastık altındaki dolarları çıkarın, TL'ye çevirelim" çağrısını köşesine taşıyarak, ülkenin bulunduğu ekonomik durum itibariyle halkın bozduracağı miktarın etkili olmayacağını vurguladı. Turan, "Devletten ballı ihaleler koparıp milletin “A…” sına koyduklarını söyleyen müteahhitler nerede? Yoksa paralarını yurtdışına mı uçurdular? Londra'da, Paris'te mütevazı evler değil, mahalleler satın aldıklarını duyuyoruz" diye yazdı.

Yazarın, "Dolar bozdurmak!" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Yastıkaltındaki dolarlarınızı bozdurun, Türk Lirası'na çevirin. Bu milli ve yerli mücadeledir” çağrısına uyan vatandaşların, 50 dolar, 80 dolar 100 dolar gibi paralarını bozdurdukları görülüyor.

Bunu küçümsememek lâzım… “Damlaya damlaya göl olur” derler ya… Fakat bu uzun süre alır. Ülkemizin “Damlaya damlaya göl olmasını” bekleyecek zamanı yok. Borç bini aşmış durumda…

Türkiye'ye büyük miktarda dolar ve Euro lâzım.

Devletten ballı ihaleler koparıp milletin “A…” sına koyduklarını söyleyen müteahhitler nerede? Şimdiye kadar onlardan dolar bozduran oldu mu? Olduysa ne kadar bozdurdular? Yoksa paralarını yurtdışına mı uçurdular? Londra'da, Paris'te mütevazı evler değil, mahalleler satın aldıklarını duyuyoruz.

Son yıllarda 12 bini aşkın dolar milyoneri zenginin ailece Türkiye'den yabancı ülkelere göç ettikleri biliniyor. Gidilen ülkeler Amerika, Kanada başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri… Atina ve Pire'de ev alıp Yunanistan'a göç eden Türkler bile var.

Şimdi önlemler alınıyormuş! Ne fayda? Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra ne işe yarar?"