Devletten, 2 kez ölümden dönen kadına telefonla koruma: Sıkıntı var mı?

Van Başkale'de eski eşi tarafından iki kez vurularak ağır yaralanan S. T., trajikomik bir koruma tedbiri uygulanıyor. Eski eşi tarafından iki kez vurularak ağır yaralanan S. T. polisler tarafından ‘telefonla yoklanarak’ korunuyor! Polisler, 10 günde bir S.T’yi arıyor ve “Nasılsın, bir sıkıntı var mı? Nerdesin?” diye sorarak telefonu kapatıyor.

Hülya Emeç’in DİHA’da yer alan haberine göre, S.T, “Eski eşimin beni vurmasından sonra devletten koruma talep ettim. Hala firar olmasına rağmen polis 10 günde bir beni arıyor. ‘Nasılsın?’ diyerek telefonu kapatıyorlar. Bu nasıl bir korumadır. Adam gelip burada öldürse buna kim engel olacak” diyerek duruma tepki gösterdi.

S.T gerçek bir koruma tedbiri uygulanmadığı için tedirgin oldupunu ifade etti. Çünkü eski eşi 3 aydır firari. Üstelik S.T gibi 7 yaşındaki kızı da her ana babasının karşılarına çıkmasından korkuyor ve bu nedenle okuluna gidemiyor. Kimsenin yardım elini uzatmadığı S.T geçimini de çok zor koşullarda sağlıyor. Evden çıkamayan ve kimseyle iletişim kuramayan S.T’nin hayatı, açık cezaevi koşullarını andırıyor.

Devlet tarafından korunmadığı için ruhsatlı silah alarak kendi kendini koruyacağını belirten S.T, “Devlet beni korumuyor. Ben de çalışıp para olduğunda ilk işin kendime silah almak olacaktır. Devlete güvenerek yanlış yaptım. Ölümden döndüm” dedi. Köyüne gidemediğini ve evden çıkamadığını dile getiren S.T, “Çocuğum da benim gibi evden çıkamıyor. En son eski eşim çocuğumu okula götürürken beni vurmuştu. Çocuğumun eğitimi aksadı ve biz açık cezaevi gibi evden çıkamıyoruz” dedi.