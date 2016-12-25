Devlette 'suikast' taraması; 'Bylock'suz memurların geçmişleri, aileleri incelemeye alındı

Hükümetin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastından sonra istihbarat birimlerinin devlet kademesindeki 'kripto FETÖ'cülerle ilgili çalışmasını hızlandırdığı öğrenildi. Polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastından önce başlayan tarama, kritik görevlerdekiler üzerinde yoğunlaştırıldı. Buna göre, bu kişilerin en az 10-15 yıllık geçmişleri, aile, akraba, arkadaş ilişkileri, kullandığı mekânlar mercek altına alındı.

Suikast nasıl düzenlendi?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, ilk tarama kritik görevlerdeki isimler üzerinden sürüyor. Son yıllarda hızla yükselen ancak 'FETÖ’cülerin okul, banka veya ByLock gibi sistemlerini kullanmayan, istihbarat, asker, emniyet ve bakanlıklarda üst düzey görevleri olan, özellikle de özel kalem, koruma, üst düzey bürokratların geriye doğru çapraz taranması yapılıyor. Bir hükümet yetkilisi, "Kriptoları ortaya çıkarmak için kullandığımız farklı teknikler var. Çok uzak ve dolaylı bağlantılı ilişkilerine de bakılıyor" dedi.

"Geçmişleri araştırılıyor"

Bu kişilerin en az 10-15 yıllık geçmişleri, aile, akraba, arkadaş ilişkileri, kullandığı mekânlar mercek altına alındı. Bunun dışında yapılan diğer kripto incelemesinin de şüpheli isimler üzerinden gittiği belirtiliyor. Genel taramanın dışında, hakkında ihbar olan veya istihbarat birimlerinin özel olarak incelenmesini istediği kişilerin araştırıldığı ifade ediliyor. Ancak ihbar olmaması durumunda, suikastçı polis Altıntaş gibi sistemin en altında olan ve dikkat çekmeyen isimlere ulaşmanın güçlüğü de vurgulanıyor.

Büyükelçi Karlov suikastında, hareket noktasının bir ay önce Fethullah Gülen’in "örgüt mensuplarının gerekirse ölümü bile göze almalarına ilişkin mesajlarının etkili olduğu" öne sürülüyor. Altıntaş’a talimatı kimin veya kimlerin verdiği araştırılıyor. Hükümet, bu tür eylem yapan kişilerin, talimat almadan da gelen mesajla eyleme geçme olasılığı da göz önünde bulunduruluyor.