TUSKON: Devlette rüşvet, insanda kansere benzer

TUSKON, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dair yaptığı basın açıklamasında "Devlette rüşvet insanda kansere benzer, zamanında tedbir alıp önüne geçilmediği takdirde bütün bedeni sarar ve ülkeyi çökertir" dedi.

Cemaate yakın işadamlarının da üyeleri arasında olduğu Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomik büyüme için şeffaflık, daha fazla demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gelişmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklama şöyle:

"Son bir haftadır ülkemizde ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ve yansımalarını endişeyle takip etmekteyiz. Gündeme gelen iddiaların, hükümetin 4 bakanı ve oğullarına, çeşitli seviyedeki bürokratlara uzanması ve bu iddiaların odağında başka bir ülkenin vatandaşlarının bulunması büyük bir vehamet arz etmektedir. Hakikatlerin hukuk devleti ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilecek bağımsız soruşturma ve yargılama süreciyle ortaya çıkarılması ve varsa suçluların cezalandırılmasıyla bir an evvel neticelendirilmesi sadece üyelerimizin değil tüm kamuoyunun beklentisidir.

"Soruşturma ve yargılama sürecinde, atılan her adımın yalnızca demokratik hukuk devletine değil, aynı zamanda evrensel hukuk kuralları ile taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara da uygun olması gerekir. Devlette rüşvet insanda kansere benzer, zamanında tedbir alıp önüne geçilmediği takdirde bütün bedeni sarar ve ülkeyi çökertir. Rüşvet ve yolsuzluk söylentilerinin üzerine demokratik ülkelerde olduğu gibi evrensel hukuk kurallarına uygun, hızlı ve erdemli bir şekilde gidilmezse oluşacak güven eksikliğinin ülkemizi de olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

'Kamu görevlilerinin etkisizleştirilmesi algısı oluşmamalı'

"İddiaların soruşturulması neticesinde ortaya çıkacak hakikatlerle demokrasimiz daha da güçlenecektir. Hukukun önünde herkesin eşit olması ilkesi göz önüne alınmalıdır. Sonucu ne olursa olsun yargılamanın ilgili kamu görevlilerinin etkisizleştirilmesi algısı oluşmasına meydan vermeden ve soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yürütülmesine fırsat verilmelidir.

"Ülkemizde ekonomik büyüme ve ilerlemenin devam edebilmesi için öngörülebilirliğin sağlanması öncelikli bir hedef olmalıdır. Bunu sağlamak için şeffaflık, daha fazla demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

"Şimdiye kadar olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz adına güzel ve iyi olan her projeyi ve adımı destekleyip, yapılan yanlışları da ifade etmeye devam edeceğiz.

"Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."