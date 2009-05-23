Devlette Mahmur Kampı hazırlığı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “PKK’nın dağdan indirilmesinde Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’nın ilk istasyon olarak kullanılacağını” yönündeki haberleri doğruladı. Atalay, örgütü silahsızlandırmak için Kuzey Irak’taki kamplara dönük adımlarla işe başlayacaklarını açıkladı.



Bakan Beşir Atalay, dün NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı Gül’ün “Kürt sorununda fırsat” sözüyle ne kastedildiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:



“Süreci şöyle görmek gerek. Biz terörle ilelebet yaşamak istemiyoruz. Buna bir çözüm gerek. Herkese düşen görevler var. Görev başta icraya düşer. Ayrıca devletin değişik kademelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya da görevler düşüyor. Bu manada bir fırsat olarak böyle bir anlayış doğdu. Dış faktörler de var. Hepsini biraraya getirdiğimizde terörün sona erdirilmesinin zamanıdır. Bunu iyi değerlendirirsek tüm renklerimizle, farklılıklarımızla birlikte kardeşçe yürürüz. Bunun için çaba sarfediyoruz.”



“Bir af sözkonusu olabilir mi?” sorusunu ise Atalay şöyle yanıtladı:



Af kavramını ifade etmek istemiyoruz. Çözümle ilgili gerektikçe değişik adımlar atılacak.

Değişik uygulamalar... Aydınlatmalar, açıklamalar, kazanmak için değişik adımlar... Kuzey Irak’taki kamplara dönük de adımlar atılabilir. Hem üçlü mekanizma içinde, hem kendi bünyemizde çalışmalarımız var.”



Beşir Atalay, Hasan Cemal’in PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’la yaptığı röportajı takip ettiğini belirterek “Bu konuda çalışan yetkililer olarak bu konuda her söyleneni önemli görüyoruz, kim söylerse söylesin önemli. Bu konuda geniş şekilde düşüncesi olanların görüşlerini alıyoruz. Bir yandan müsteşarlık yapılanması yürürken, bir yandan da bu sorunla ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Dolayısıyla bu değerlendirmeler bizim için önemli” dedi.



Atalay “İlk adım şartsız silah bırakılması mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı:



“Bütün uluslararası sorunlarda silah bırakma en önemlisidir. Demokratik süreç işlesin. Siyasi ortam açıktır. Bütün meselelerimizi silahsız ortamda görüşebiliriz. Ortada terör olursa diğer sorunları ötelemiş olursunuz. Zaman zaman bazı adımlar atılacakken terördeki tırmanma bu girişimleri öteledi”



