Devlette 'beyaz masa' dönemi başlıyor; tüm işlemler e-devlet üzerinden yapılacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 2018 ortasına kadar tamamen bütün işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabileceğini yazdı. Vatandaşın işlemlerini daha hızlı ve kolay halledebilmesi için belediyelerde beyaz masa adı altında uygulanan sistemi, devletteki uygulamasını "Bir kişi kamu kurumlarında 50 işi varsa hepsini “tek kapı” veya “vatandaş evi” denilen tek noktadan kurum ayırmaksızın çözecek" şeklinde anlattı. Sarıkaya, sistemin pilot uygulamasına bu yıl başlanacağını kaydetti.

Sarıkaya'nın "Devlette de ‘beyaz masa" başlığıyla yayımlanan (1 Şubat 2018) yazısı şöyle:

İster daha kolay anlaşılsın diye “beyaz masa”, dilerseniz “devlette tek kapı sistemi” veya “vatandaş evi” deyin...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken, kamu kurumları ile bürokrasi de masaya yatırılmış.

Önce devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerin listesi çıkarılmış; 11 bin hizmet karşılığı belgenin bulunduğu görülmüş.

Bir dönem uğraşılıp 2 bin 500 belge kaldırılmış ancak hemen ardından kurumların 10 bin yeni belge eklediği fark edilmiş.

Her isteyenin dilediği eklemeyi yapmasının önünü kesmek ve hizmetleri daha aşağı çekmenin yolu e-Devlet’te bulunmuş.

2017 ortasına kadar hizmetlerin yüzde 30’unun e-Devlet’e aktarılarak azaltılması hedeflenmiş.

Sayı 2017 sonuna ulaşıldığında 4 bine düşmüş; bugün varılan rakam 3 binin altında...

Amaç, 2018 ortasına kadar tamamen eritmek ve bütün işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır kılmak.

Belediyeleri de yıl sonuna kadar sisteme eklemek...

İş garantisine son

Ayrıca kamudan kamuya bütün yazışmalar da e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaya başlanmış.

Bir evrakın nerede, kimde ne kadar süre beklediğini görmeye de yarıyor, kurumların ve personelin performans kriterinin tespitinde baz da oluşturuyor.

Hedef devlette iş garantisini kaldırmak; performansa dayalı başarıyı ve liyakatı öne çıkarmak.

Ancak “toplumsal katmanların buna hazır olmadığı” düşünüldüğü için yeni sistem tam oturduktan sonra ele alınması kararlaştırılmış.

Yeniden yapılanmanın hedefi “Bugün git, yarın gel”, “Daha imzadan çıkmadı” söylemine ve her kurumun aynı evrakları tekrar isteyen yapısına son vermek.

Bu amaçla vatandaşın beyanının esas alınması amaçlanmış; eğer yalan beyanda bulunmuş ise ağır ceza uygulanması kararlaştırılmış.

Her şey 'tek kapı'dan

Verilen örnek konuyu özetliyor:

“Devlet, kayıtlarında olan üniversite ve lise diplomasının kopyasını istiyor; kötü niyetli olana sahtesini üretme fırsatı veriyor, iyi niyetliye de zulüm çektiriyor. Oysa e-Devlet’ten hepsini görme imkânı var...”

Bunun için vatandaşın bütün hizmetlerinin e-Devlet üzerinden tanımlanması ve tek noktadan gerçekleştirilmesi için kollar sıvanmış.

Pilot uygulamasına bu yıl başlanacak sistem, belediyelerde “beyaz masa”adı altında uygulanıyor; ancak daha çok şikâyete dönük kullanılıyor.

Devletteki uygulamasında ise bir kişi kamu kurumlarında 50 işi varsa hepsini “tek kapı” veya “vatandaş evi” denilen tek noktadan kurum ayırmaksızın çözecek.

Diyelim ki ev satacaksınız, tapu ve vergi daireleri ile belediyeye gidip belge toplamanıza gerek kalmayacak; tek noktadan hepsi bir çırpıda gerçekleşecek.

Vatandaş kurumla değil, devletle işi olduğunu bilecek.

Hatta kişilerden fotoğraf da istenmeyecek, bilgisayar üzerinden fotoğrafı anında eklenecek.

İlk pilot uygulamaya da bu yıl geçilecek.

Sistem hizmette gecikmenin en zayıf halkasını da gösterecek; kötü olana “Kalitemi düşürüyorsun” denilip yol verilecek...

Her şey açık ve veriye dayalı olduğu için de kimse “torpilli dokunulmaz”olamayacak.

Kişiler yerine sistemin iyi olmasına odaklanılacak; yeni sistem ihtiyacı olanı alacak, herkes de isteneni sunacak.

Kimin, hangi işleri kiminle, kim için yaptığı net görülecek.

Yeni sistem Weber’in modern bürokratik modelinin dijitalleştirilerek mükemmeliyeti hedefliyor.

Bürokratizmi tahtından ediyor...