Devlette 93 bin kişi 'FETÖ' şüphelisi

Yıllar içinde devlete giren 'FETÖ’cü olduğu ileri sürülen memur sayısının ise 93 bin olduğu iddia ediliyor. 15 Temmuz sonrası 'FETÖ' bağlantılı olduğu öne sürülerek 53 bin memur ihraç edildi. Örgüt şüphelisi 40 bin memur da “gri alan”a alındı. 'FETÖ' bağlantıları kesinleşirse onlar da ihraç edilecek.

Sabah'tan Hasan Ay'ın haberine göre, devletin çeşitli kademelerine giren 'FETÖ' mensubu şüphelisi memurların sayısının yaklaşık 93 bin olduğu tespit edildi.

Gri alanda 40 bin memur

'FETÖ' şüphelisi olan ancak tek bir kriterle görevden alınmaması yoluna gidilen memurlar gri alana alınacak. Gri alana alınan yaklaşık 40 bin memurun örgüt ilişkisi net bir şekilde tespit edilenler memuriyetten ihraç edilecek.

En fazla ihraç MEB'te

15 Temmuz'dan sonra çıkartılan KHK'lar ile en geniş ihraç, 1 Eylül'de yayımlanan KHK ile yapıldı. Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararnameyle, 50 bin 857 kişi memuriyetten atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi görevlerinden alınırken, en fazla ihraç 28 bin 163 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda oldu.

Cumhurbaşkanı uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 81 ilin valisini kabulünde yaptığı konuşmada, görevden almalar konusunda şu uyarıyı yapmıştı:

"FETÖ konusunda ilan ettiğimiz OHAL çerçevesinde süratli bir takım adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Sizlerden ricam, bulunduğunuz illerde bu konuda kararlı ve dikkatli çalışmalar yapmanızdır. Sizlerden memurları açığa alma noktasında bir yarışa girmenizi istemiyorum. Sadece adil davranmanızı istiyorum. Adil davranalım, zulmedenleri yerinden alalım. Ne tek bir terör örgütü mensubunun devlet içinde kalmasına ne de tek bir mazlumun zarar görmesine izin vermeyecek bir hassasiyetle çalışmalarınızı yürütmek mecburiyetindesiniz."