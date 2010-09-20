-DEVLETTE "UZAKTAN DENETİM" DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Kamuda uygulamaya konulacak ''uzaktan denetim'' ile kamu harcamalarındaki olağan dışı artışlar ve devlet kuruluşlarının satın alımlarına dönük fiyat sorgulaması başlayacak. Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, yerinde denetimin yapıldığı kamuda, ''uzaktan denetim'' uygulamasını da başlatıyor. Uzaktan denetim ile devletin harcama ve gelirleri çok daha yakından takip edilecek. Elektronik Teftiş Projesi kapsamında hayata geçirilecek proje için Teftiş Kurulunun donanım ve yazılım altyapısı yenileniyor. Teftiş Kurulu, uzaktan denetim için vergi dairelerinde pilot uygulamada bulundu. Geçici vergi, devreden KDV, kurumlar vergisi beyannamesi gibi işlemlerin büyüteç altına alındığı pilot uygulamada, söz konusu işlemler 8 ayrı sorgulamaya tabi tutuldu. Pilot uygulama sırasında, başta devreden KDV olmak üzere hatalı vergi işlemlerinde, Gelir İdaresi sisteminin ''uyarı sinyali'' vermesi gerekirken, bunun gerçekleşmediği ortaya çıkarıldı. Vergiyle ilgili hatalı işlem ve beyannamelerin düzeltilmesi yoluna gidilirken, sistemle ilgili sorunlar da, bir rapor halinde Gelir İdaresi Başkanlığına iletildi. -KAMUYA YAYGINLAŞTIRILACAK- Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun uzaktan denetim uygulamasında, sağlıktan gümrüğe bütün kamu kurum ve kuruluşlarının veri ambarlarından yararlanılacak. Aynı şekilde bazı üst kurumlardan da bilgi akışı sağlanacak. Türkiye çapında uygulanacak uzaktan denetim, daha sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da kullanılmaya başlanacak. Yeni sistemde, kamu kuruluşlarının veri ambarlarındaki bilgiler, elektronik ortamda analiz edilecek. Harcama, gelir ve diğer kamusal işler taranacak. Analizlerde buradaki hatalı işlem ve sapmalar hemen görülecek. Uzaktan denetim sonuçlarına göre, kamu kuruluşları yerinde denetime de tabi tutulabilecek. -AKARYAKITI KİM, KAÇA ALIYOR?- Kamuda teftişin kapsamını genişleten, riskli alanların ve olayların daha kolay ve hızlı şekilde ortaya çıkarılmasına ve takibine imkan veren uzaktan denetimle: - Türkiye'de merkez ya da en ücra noktada olsun her türlü kamu harcamasındaki olağan dışı artışlar ve trendler sorgulanacak. Yeni yazılımlar sayesinde, harcamalardaki sapmalar hemen belirlenecek. Bunun nedenlerine dönük analiz çalışması yapılacak. Daha sonra da denetime geçilecek. - Kamunun satın aldığı mal ve hizmetler için Türkiye çapında birim fiyat analizi yapılacak. Aynı ilde, aynı dönemde, aynı evsaftaki bir malın birim fiyatı arasında fark varsa, bunun nedenleri araştırılacak. Örneğin kamu kuruluşları, aynı ilde, aynı dönemde benzin alımında bulunmuşsa, bunun birim fiyatlarına bakılacak. Fiyat arasında farklılık varsa, bu durum sorgulanacak. İlgili kuruluşlardan da bilgi istenecek. - Sosyal yardım ve transferlere gözaltı: Özürlülere ödeme ve yeşil kartlıların durumu ile muhtaç ve yoksullara yapılan yardımlar da uzaktan denetim ile takip edilecek. Mevcut sistemin işlerliği ile söz konusu yardımların gerçek hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığı araştırılacak. - Vergiyle ilgili işlem hataları hızlı şekilde belirlenecek. - Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla da daha etkin mücadele edilecek.