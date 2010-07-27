Devletini kurdu adına para bastırdı!

T24- Avustralya’da 43 yaşındaki George Cruickshank isimli adam yaşadığı apartman dairesinde kendi devletini kurdu. Kendi resminin bulunduğu para dahi bastıran “Kral 2’nci George”un ülkesinin 110 ülkede 1,300 vatandaşı var.



Avustralyalı radyo yapımcısı George Cruickshank (kendisinin ve vatandaşlarının deyimiyle “Kral 2‘nci George), Sidney’deki apartman dairesinde ülkesinden bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurdu.



Cruickshank’ın “Atlantium” ismini verdiği devletin bayrağı, mavi, sarı ve turuncu renklerden oluşuyor.



Kendi fotoğraflarının olduğu banknotlar bile bastıran Cruickshank’ın ülkesi tabii ki hiçbir devlet tarafından tanınmıyor ama, “Atlantium”un şimdiden 110 ülkede tam 1,300 vatandaşı var.



Devlet kurma fikrinin yaklaşık 30 yıl öncesine dayandığını dile getiren Cruickshank, “15 yaşında ailem bana ‘Dünyanın gidişatını beğenmezsen kendi yolunu çiz’ diye telkinde bulundu. Önceleri siyasi parti kurmayı düşündüm. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçerek iki kuzenimle kendi devletimi kurdum” dedi.



GELECEK YIL TAÇ GİYECEK



Sınırları olmayan devletlerin insanoğlunun geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade eden "Kral George", önümüzdeki yıl düzenlemeyi planladığı bir törenle taç giymeyi hedefliyor.

Avustralya’da Cruickshank’ın kurduğu devlet dışında yaklaşık 30 farklı mini devlet daha bulunuyor.

Macquarie Üniversitesi’nden Judy Lattas, “Bunun modern zamanda devleti protesto etmenin en popüler yolu olduğunu” belirtti.