Devletin zirvesinde yaşanan krizin ardından dolar güne nasıl başladı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından yükselişe geçen dolar haftanın son gününe 2.92'den işlem görerek başladı.

Geçen hafta dolardaki küresel zayıf seyre paralel altı ayın en düşük seviyeleri olan 2.80'in altında işlem gören dolar/TL bu hafta Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılacağının netleşmesiyle önceki gece saatlerinde illikit piyasada 2.9765 seviyesine kadar yükselmişti. Dün oldukça dalgalı bir seyir izleyen kur en yüksek 2.9625 en düşük ise 2.8955 seviyesini test etti.



NTV'de yer alan habere görei lokallerin 1.5 milyar dolara ulaşan döviz satışlarının da desteklemesine karşın kur TL'nin dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yüzde 6'yı da aştı. Dün günü 2.9250 civarında tamamlayan kur bu sabah güne 2.9300/2.9320 seviyesinden başladı.

Doların yönünü ne belirleyecek?





AK Parti'nin 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre toplayacak ve Davutoğlu'nun kongrede aday olmayacağının dün netlik kazanmasının ardından başta yabancı yatırımcılar olmak üzere Türkiye'ye ilişkin risk primi yükseldi.



Reuters anketine katılan ekonomistler bugün ABD'den açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinde Mart'ta 215,000 istihdamın yaratıldığı ABD ekonomisinde Nisan ayında 202,000 kişilik istihdam yaratıldığını görmeyi bekliyor.



Piyasa kapanışı sonrası ise Standard & Poor's'un (S&P) olası ülke notu gözden geçirmesi beklenecek. S&P Türkiye'yi "negatif" görünüm ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altı BB+ düzeyinde derecelendiriyor.



Dün akşam saatlerinde 3.13 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.1347/3.1367, dün 3.3340 civarında işlem gören euro/TL ise aynı saatte 3.3393/3.3418 seviyesinde işlem gördü.





Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün ilk işlemlerde gösterge bileşik faiz yüzde 10'a kadar yükseldikten sonra en düşük yüzde 9.66'yı test etti. Tahvil getirilerinde her iki yönlü sert dalgalanma ardından dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.92 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.81 oldu.



Öte yandan 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz spot piyasada yüzde 9.74 seviyesinden gerçekleşti.