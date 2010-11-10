Devletin zirvesinde saldırı tepkiyle karşılandı

T24 - İstanbul'da Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgili devletin zirvesinde tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili olarak, ''Dostluğun, kardeşliğin ve barışın yerine şiddeti koyanlar, milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşçe yaşama iradesi karşısında hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Herkesin terörü lanetlemesi gerekir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de olayla ilgili olarak, "Türkiye’yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye’yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim'deki terörist saldırının, terörle mücadelenin zafiyet kabul etmeyen ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir mücadele olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.



Gül: Herkesin terörü lanetlemesi gerekir

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu telefonla arayarak Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Saldırıya ilişkin bir mesaj yayımlayan Gül, Taksim'de güvenlik görevlilerine yönelik bombalı saldırıda çok sayıda vatandaşın ve polis memurunun yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gül'ün mesajında şunları söyledi:

''Bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıda can kaybının olmaması tek tesellimizdir.

Bu hain ve insanlık dışı terör eylemi karşısında siyasi görüşleri ne olursa olsun istisnasız her kesimin sağlam bir duruş sergilemesi ve terörizmi lanetlemesi gerekir. Ayrıca komşu ülkeler ve dünyanın da terörle mücadelede işbirliğini artırması elzemdir.

Ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklerin hızla geliştiği, herkesin sorunların çözümü için seferber olduğu, halkımızın kardeşçe barış ve huzur içinde yaşama kararlılığını ortaya koyduğu bir süreçte yapılan terör eylemleri, sorunların çözümünü kolaylaştırmamaktadır.

Dostluğun, kardeşliğin ve barışın yerine şiddeti koyanlar, milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşçe yaşama iradesi karşısında hiçbir sonuca ulaşamayacaktır.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan güvenlik görevlilerimizin fedakarlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize acil şifalar diliyorum.''



Erdoğan: Bu oyun bozulacak

Erdoğan, Mardin’de Ilısu köyü konutlarının anahtar teslim törenine yaptığı konuşmada, Taksim’deki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Bir teröristin üzerindeki bombayı İstanbul’un en kalabalık noktasında Taksim Meydanı’nda patlatması neticesinde 10’u polis memurumuz, 12’si de oradan geçmekte olan vatandaşımız olmak üzere 22 kardeşimiz yaralandı" diyen Erdoğan, yaralılara Allah’tan acil şifalar diledi. Polis teşkilatına, millete ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye’yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye’yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz ve bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğu sürece bilesiniz ki bu oyunlar bozulacaktır. Bu oyunların temelinde ne yatıyor? Bu oyunların temelinde işte bu tür kalkınmaların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde Ilısu gibi barajların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde kalkınmış, modern Türkiye’nin engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce işsiz kardeşimin iş bulması için yapılmakta olan seraların engellenmesi yatıyor. Yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Okullarımızı da yapacağız, hastanelerimizi de yapacağız. Köylerimize, beldelerimize yolu da suyu da elektriği de her şeyi götüreceğiz. Bütün bunlarla birlikte bu ülkede inşallah şu barajlarla birlikte de artık ’su akar Türk bakar’ demeyeceğiz, ’su akar Türk yapar diyeceğiz."



Kılıçdaroğlu: Terörle, silahla, şiddetle sonuç almak mümkün değil

Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan polis ve sivillere yönelik alçakça saldırıyı nefretle kınadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“5'i ağır, 15'i polis, 17'si sivil olmak üzere toplam 32 vatandaşımızın yaralandığı terörist saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terörle mücadele zafiyet kabul etmeyen ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir mücadeledir. Şu da çok iyi bilinmelidir ki, terör bir insanlık suçudur. Terörle, silahla, şiddetle sonuç almak ne mümkündür, ne de kabul edilebilir.

Büyük bir üzüntü ve nefretle karşıladığımız terör saldırısını kınıyor, ülkemize, emniyet teşkilatımıza ve yaralılarımız ile yakınlarına geçmiş olsun diyor,yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”