Devletin zirvesi PKK'lıları teslim olmaya çağırdı

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ dağdaki PKK militanlarına yönelik olarak birlikte 'Teslim olun, Türk adaletine güvenin' çağrısında bulundu.

Çağrı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emekli Oramiral Metin Ataç’tan, Oramiral Uğur Yiğit’e devredilmesi töreni ardından Genelkurmay Başkanı Başbuğ bir grup gazeteci ile sohbet ederken, Başbakan Erdoğan yanlarından geçti ve Başbuğ’a ‘Ben gidiyorum’ dedi. Başbuğ önce Başbakan ile vedalaştı, ancak hemen sonrasında ‘Bir dakika’ diyerek kolunu tuttu ve ‘Arkadaşlara sizin yanınızda bir şey söylemek istiyorum’ dedi. Bunun üzerine Erdoğan Başbuğ’un yanına geldi. Başbuğ Erdoğan da yanında merakla dinlerken şunları söyledi: “Buraya gelirken son raporları okudum. Temmuz ayı içinde 14 terörist bize teslim olmuş. Bunların 10’u hemen çıkarıldıkları mahkemece salıverilmiş. İkisi daha serbest bırakılmış, ama tutuksuz yargılanmak üzere. İkisi de tutuklu yargılanacak. Yani teslim olanların çoğu, hemen salıverilmiş.”

Başbakan Erdoğan bu noktada “Raporları ben de görüyorum” diye söze girerek şunları söyledi: “Bazıları bu süreci endişe verecek şekilde göstermek istiyor. Oysa korkulacak bir şey yok. Bu konuda hassasiyet var. Teslim olunursa bırakılır mı, bırakılmaz mı diye. Demek ki bırakılıyor.”

Erdoğan ‘Dağdakilerin haberi yok belki?’ sorusu üzerine de “Var, var. Haberleri olmasına gayret ediyoruz” cevabını verdi.

Bunun üzerine Başbuğ, Erdoğan baş işaretiyle onaylama verirken, “Biz diyoruz ki; gelin, teslim olun, Türk adaletine güvenin” çağrısında bulundu. Başbuğ 30 Ağustos törenleri hakkında da bilgi verdi.

Erdoğan ve Başbuğ’un aralarındaki ilişkinin katılıktan uzak oluşu ise dikkat çekti.