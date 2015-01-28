Devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve yüksek mahkeme başkanları onuruna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda öğle yemeği verdi.
Devletin zirvesi Saray'da buluştu
Yemeğe Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.