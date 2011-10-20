Devletin zirvesi cenaze töreninde buluştu

T24- Hakkâri’deki saldırıda şehit olan 24 Mehmetçik, bugün Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filosu'na getirildi. Buradaki uğurlamanın ardından şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. 24 Mehmetçik'ten biri olan Piyade Çavuş Yunus Yılmaz, Ankara Kocatepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camii'ndeki cenazeye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldı. Camiye şehidin babası Hasan Yılmaz'la birlikte gelen Cumhurbaşkanı Gül, cenaze namazının başlamasını bekledi. Başbakan Erdoğan'ın da katılmasının ardından cenaze namazı kılındı. Bugün 14 şehidini toprağa veren Türkiye yarın 10 şehidini daha uğurlayacak.





'Devlet' Kocatepe'deydi



Kocatepe Camisi'ndeki törene, şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ile Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, askeri personel, emniyet mensupları ve gaziler katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül ve protokoldekiler, camiye gelişlerinde şehit Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz, annesi Gülhanım Yılmaz ve kardeşleri ile yakınlarına taziyelerini ilettiler. Şehit Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ilettikten sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, cenazenin bulunduğu musalla taşının önüne Hasan Yılmaz ile birlikte yürüdü ve namaz için birlikte saf tuttu.



Şehit Yılmaz için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, genç yaşta hayatını kaybedenlerin yürekleri dağladığını, vatan ve bayrak şehidinin cenazesinde içlerin kan ağladığını söyledi. ''Biz de dimdik durarak şehidimizi dualarla uğurlamalıyız'' diyen Kamil Yılmaz, Yunus Yılmaz'ın Türkiye'nin son şehidi olmasını diledi. Yılmaz, ''Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun onun intikamını alacak güçte olduğunu biliyoruz'' diyerek şehit Yılmaz için helallik istedi.



Namazın ardından askerlerin omzunda taşınan şehit cenazesi, top arabasına konuldu. Ailesinin ve devlet erkanının eşliğinde top arabasında bir süre taşınan Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Pursaklar'a götürüldü.





Geniş güvenlik önlemleri alındı



Tören nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, Kocatepe Camisi'nin etrafındaki yolları trafiğe kapadı. Törenden önce uzman ekiplerce camide ve avluda güvenlik araması yapıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla, sloganlar atıp tekbir getirerek törene gelen vatandaşlar, polislerce oluşturulan güvenlik noktalarında üstleri arandıktan sonra avluya alındı. Caminin arka kapısından avluya alınan vatandaşlar polis kordonunun arkasında bekletildiler.



Şehit Yunus Yılmaz'ın cenazesi avluya getirildiği sırada anne Gülhanım Yılmaz ve baba Hasan Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale ederek, sakinleştirdi. Bu sırada avluda bulunan vatandaşlar da tekbir getirerek, ''Şehidim hakkını helal et bize'' şeklinde slogan attılar.





Avluda 'Gazi'lere de bölüm ayrıldı



Cami avlusunda şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra gaziler için de bir bölüm ayrıldı. Gazilerin namaz kılmak üzere musalla taşının önüne gidişleri sırasında alkışlayarak ''Yiğidim hakkını helal bize'' sloganı atan vatandaşlar, sık sık tekbir getirdiler.





Şehir Er Çam, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi



Uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehit İdris Çam'ın (21) cenazesi önce merkeze bağlı Döngel beldesindeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenaze bir süre sonra namazın kılınacağı belde meydanına götürüldü.



Kahramanmaraş İl Müftüsü Muhammet Gevher yaptığı konuşmada, ''Elbette burada toplanmamız istediğimiz bir durum değildi. Hepimizin ciğeri yanıyor, bağrı yanıyor. Ama asla hırsımızı, sağduyumuzu, heyecanımızı kaybetmemeliyiz. Bölücülerin bizleri birbirimize düşürmesine fırsat vermemeliyiz. Zaten sizlerin bu vakur duruşu milletimizin ne kadar büyük olduğunu ve bu ülkenin bölünmeyeceğini açık göstergesidir'' dedi. Daha sonra bir subay tarafından şehit İdris Çam'ın öz geçmişi okundu.



Şehidin annesi Ümmühan Çam, omuzuna Türk bayrağını alarak ''Güle güle oğlum, yiğidim, aslanım, şehidim mekanın cennet olsun'' diye seslendi.



Baba Ali Çam da, oğlunun arkasından gözyaşı döktü. Bu arada şehidin kardeşi Mehmet Çam da ağabeyinin tabutu başında asker selamı vererek, kardeşini son yolculuğuna uğurladı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Vali Şükrü Kocatepe, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Veli Tarakçı ve protokol üyeleri şehidin babası Ali Çam'a başsağlığı diledi.



Müftü Gevher'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra belde mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nevzat Pakdil, Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, Sıtkı Güvenç, Sevde Beyazıt Kaçar, MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu, CHP Milletvekili Durdu Özbolat, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Elazığ şehidine ağladı



Elazığ Asker Hastanesi'ne konulan şehit Ağgedik'in cenazesi ambulansla buradan alınarak İzzetpaşa Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Şuay Alpay, Faruk Septioğlu, MHP Milletvekili Enver Erdem, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Erol, şehidin babası Bekir Ağgedik'e başsağlığı diledi.



Elazığ Müftüsü Peyami Güngör'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra top arabasına konuldu. Şehit Mehmet Ağgedik'in naaşı, kortej eşliğinde Hürriyet Caddesi güzergahından şehitliğe götürüldü. Ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye katılanlar sık sık terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Ağgedik'in cenazesi şehitlikte gözyaşları içesinde toprağa verildi.



Şehirde, teröre tepki nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattıkları görüldü.





Elazığ'da tehlikeli gerilim







Bu arada şehitlik yolunda kalabalık bir grup kortejden ayrılan ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin izin vermediği grup ile başka grup arasında çıkan gerginliğe de güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olaylar sona erdi.





Şehit askerler ve memleketleri şöyle:



Üsteğmen Murat Bek (Yozgat)

Asteğmen Bilal Özcan (İstanbul)

Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer (Konya)

Uzman Çavuş Mustafa Aslan (Çorum)

Uzman Çavuş Halil Özdoğru (Sinop)

Uzman Çavuş Reşit Ercan (Elazığ)

Çavuş İdris Çam (Kahramanmaraş)

Çavuş Birol Elmas (Adapazarı)

Onbaşı Yavuz Çoban (Aksaray)

Er Süleyman Kalkan (Isparta)

Er Mehmet Çetin (Aydın)

Er Koray Özel (Adana)

Er Ufuk Bozkurt (Kırklareli)

Er Eyüp Çolakoğlu (İstanbul)

Er Soner Ateşsaçan (Artvin)

Er Mesut Cengiz (Hatay)

Er Fikret Özel (Samsun)

Er Hüseyin Gürdal (Kocaeli)

Er Fevzi Kazak (Gaziantep)

Er Yunus Yılmaz (Ankara)

Er Mehmet Ağgedik (Elazığ)

Onbaşı Murat Kazanç (Erzurum)

Er Ramazan Akın (Ağrı)

Er Ahmet Tuncel (Bitlis)



