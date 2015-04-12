Devletin zirvesi aynı törende buluştu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi’nde bir program düzenledi

12 Nisan 2015 20:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kutlu Doğum Haftası programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokolde yer alan Başbakan Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’yla tokalaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi’nde bir program düzenledi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eşi Gülten Çiçek, Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda davetli katıldı.

Salona ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Cemil Çiçek, Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Programa katılan Erdoğan, protokolü tek tek selamlayarak tokalaştı.

Kılıçdaroğlu’yla Erdoğan’ın el sıkışması dikkat çekti.

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