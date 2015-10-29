Devletin zirvesi Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen törenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 92. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devletin zirvesi, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Anıtkabir'de mozoleye çelenk koyarak Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Cumhuriyetimizin 92. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bölgemizde tarihi olayların cereyan ettiği bir dönemde kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri çerçevesinde ilelebet yaşatmanın azim ve kararlılığı içinde olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan zatıalinizin bizlere bıraktığı emanet olan Cumhuriyetimizi, doğrudan halkın oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla daha da yükseltmek ve muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 92 yıl sonra bir kez daha ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için gerektiğinde gözlerini kırpmadan ölüme giden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ruhunuz şad olsun."



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dün tarihi bir güne şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen vatandaşlara resepsiyon verdi.

AKM törenindeki ilkler

Atatürk Kültür Merkezi tören alanında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında bu yıl bir çok değişiklik yapıldı. Daha çok sivil çizgideki etkinliklerle gerçekleştirilecek törende, asker bu yıl ilk kez tank, top, uçak gibi araçlarla değil personel açısından çok daha güçlü ve kalabalık bir şekilde temsil edilecek.

Tören programındaki bir diğer değişiklik ise geçmiş yıllarda çeşitli gösteriler gerçekleştiren öğrencilerin yerini profesyonel ekiplerin almasıyla gerçekleşecek. Halk oyunları gösterileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korusu ilk kez törenlerde yer alacak. 150 kişilik bir ekip, ilk olarak İstiklal Marşı'nı seslendirecek. Dördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasından önce, ikisi sonra olmak üzere altı eser çalınacak.

Türk Hava Kurumu'ndan "wingsuit" diye bilinen özel kıyafetli pilotlar, Solotürk ve atlı okçuların da özel gösteri sunacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfek gösterisi gerçekleştirecek.



Geçit törenine ilk kez yabancılar da katılacak.



Mehteran Takımı da ilk kez bu yıl 300 kişilik dev bir kadroyla mini konser verecek.



AKM'deki törenler için teknik açıdan da en üst düzeyde hazırlık yapıldı. Törendeki gösteriler, alana kurulan büyük boyutlu ekranlardan izlenebilecek.



Türk Hava Kurumu'dan "wingsuit" pilotlarından birinin kamerasından çekilen görüntüler de tören alanında kurulacak ekranlara yansıtılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek. Resepsiyona devlet erkanı, sanatçılar, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları, sporcular da katılacak.



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayrıca bu yıl özel bir logo tasarlandı, özel gün pulu basıldı.