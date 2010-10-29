Devletin zirvesi Anıtkabir'de buluştu

T24 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Ankara'da devlet erkanı ilk olarak Anıtkabir'de toplandı. Törene Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Anamuhalefet Lideri Kılıçdaroğlu katıldı. Tören boyunca yan yana bulunan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun birbirleriyle hiç konuşmadıkları dikkat çekti.





İŞTE ASIK SURATLI BAYRAMIN ALBÜMÜ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 87 YAŞINDA







Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının yerlerini almasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Ulu Önder'in mozolesine, üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gül, deftere şunları yazdı:



“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yıldönümünde yarınlarına güvenle bakan büyük bir milletin evlatları olarak huzurundayız. Bugün demokratik, laik güçlü, gelişmiş dünyada aktif rol oynayan bir ülke konumuna ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi gösterdiğiniz hedef doğrultusunda geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, dünyadaki değişimleri şekillendiren bir ülke olarak daima yükselecektir. Milletimiz bu süreçte Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve demokratik gelişimini sürdürmeye kararlıdır.

Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptılar.

Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Kublay Özkan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve mahkeme üyeleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.

Törene devlet erkanı ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, “ayakkabısının ıslak zeminde kayması” nedeniyle mozoleye çıkmadı. Saygı duruşunda öğrencilerin arasında yer alan Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması sırasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Clinton'dan bayram tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir açıklama yayınladı.

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen Ankara-Washington gerginliği ve Beyaz Saray’ın Türkiye’nin son dönemde attığı adımlardan memnun olmadığı yönündeki haberlere karşın, ABD Dışişleri'nin açıklamasında işbirliği mesajları verildi.



87 yıllık Cumhuriyet tarihinde gösterilen başarının altını çizen Clinton, bugün küresel bir güç olan Türkiye’nin 21’nci yüzyılda daha büyük fırsatlarla karşılaşacağını söyledi. Türkiye’nin öneminin farkında olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, “Bu yüzden hem Başkan Obama hem de benim için Türkiye’yi ziyaret etmek bir öncelik oldu” dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan mesajda Clinton, “Başkan Obama ve Birleşik Devletler halkı adına, bu 29 Ekim’de Türkiye halkının Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.



Açıklama şöyle devam etti:



“Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkı için yeni bir vizyon oluşturduğu günden bu yana geçen 87 yılda, Türkiye lider bir ekonomik güç ve dünya arenasının önemli isimlerinden biri oldu. 21’inci yüzyılda Türkiye’nin önündeki fırsatlar daha da büyük olacaktır.



Türkiye ve ABD arasındaki ilişki bugün hiçbir zaman olmadığı kadar kapsamlı ve dinamiktir. Hem Başkan Obama hem de ben geçtiğimiz yıl Türkiye’yi ziyareti bir öncelik haline getirdik çünkü ülkelerimiz arasındaki güçlü ortaklığın önemini biliyoruz. Bu ortaklık karşılıklı saygı, karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı sorumluluğa dayanmaktadır.



Ticareti ve yatırımı geliştirmek adına oluşturulan Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi ilişkilerimizin nasıl geliştiğini göstermek açısından çok iyi bir örnektir. NATO müttefikleri olarak aynı zamanda gelecek nesiller için daha güvenli bir ortam için Afganistan’da ve dünyanın diğer yerlerinde omuz omuza çalışıyoruz.



Bu özel yıldönümü ve başardığınız her şeyi kutladığınız günde, Türkiye halkına güvenli ve mutlu bir bayram diliyorum. Ortak hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda Türkiye’yle yakın işbirliğimizi sürdürmeyi umut ediyoruz.”



