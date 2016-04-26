Devletin uzaklaştırma cezası verdiği koca cezaevinden izinli çıktı, eşini katletti!

İzmir’de, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Simge Alay, şiddet gördüğü için boşanma davası açıp suç duyurusunda bulunduğu eşi Kadir Alay tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Alay, eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası almış, cezaevinden izinli çıkmıştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında, Payamlı Mahallesi meydana geldi. Simge Alay, ilk evliliğinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, Simge Alay, 8 ay önce, ailesinin karşı çıkmasına rağmen, Kadir Alay ile dünya evine girdi. Huzurlu bir aile yaşantısının hayalini kuran genç kadının yüzü yine gülmedi. Simge Alay’ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadı.

Boşanma davası açtı

İlerleyen günlerde şiddet görmeye devam eden genç kadın, dayanamayıp boşanma davası açtı ve eşi hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine mahkeme, Kadir Alay’a uzaklaştırma cezası verildi ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutuklandı. Evini ayıran Simge Alay’ın eşi Kadir Alay kısa süre önce hapis yattığı cezaevinden izinli çıktı. Bundan habersiz olan Simge Alay, evinin önünde, Kadir Alay’ın pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Kadir Alay, eşi Simge Alay ve ve Hakan Ç. isimli bir kişiyi vurduktan sonra 35 TVF 91 plakalı otomobille kaçtı.

Olay yerinde can verdi

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan genç kadının komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Simge Alay’ın hayatını kaybettiğini belirledi, ayağından yaralanan Hakan Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Simge Alay’ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Aile, Kadir Alay’ın cezaevinden izinli olarak bırakılmasına da tepki gösterdi. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Simge Alay’ın Seferihisar’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.