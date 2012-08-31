T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devletin 'tecavüz bebeği'yle imtihanı başlıyor!

Tecavüzcüsünün kafasını kesen kadın: Karnımdaki bebeği istemiyorum...

31 Ağustos 2012 00:49

Hükümet 'tecavüz sonucu doğan bebeğe devlet baksın' ve 'kürtaj yaptırmak zorlaştırılsın' maddelerini de içeren bir kanun çıkarmaya hazırlanırken, Yalvaç'ta yaşanan dehşet, bu konunun sanıldığından daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Havva Nur Arkan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde silah zoruyla kendisine tecavüz edip hamile bırakan Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atan Nevin Yıldırım, ‘Karnımdaki 5 aylık bebeği istemiyorum. Ne olursa olsun kürtaj yapılsın. Ölmeye razıyım’ dedi.

Yalvaç"ın Koruyaka Köyü’nde 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Nevin Yıldırım, silah zoruyla kendisine tecavüz ederek hamile bırakan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i av tüfeğiyle vurup öldürdü.

Nevin Yıldırım, daha sonra Nurettin Gider’in başını bıçakla keserek çuvala koydu ve köy meydanına getirdi. Burada "İşte namusumla oynayanın kellesi" diye bağıran Yıldırım, Gider’in kesik başını köy meydanına attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Nevin Yıldırım, dün adliyeye sevk edildi. Nevin Yıldırım, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Jandarmada sustu, mahkemede anlattı

 

Jandarmada ’susma’ hakkını kullanan Nevin Yıldırım, mahkemede verdiği ifadesinde, eşinin Antalya ’nın Demre İlçesi’nde çalıştığını ve bu nedenle köyde 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarıyla kaldığını söyledi. Nurettin Gider’in, 5 ay önce bir gece evine gelerek silah zoruyla kendisine tecavüz ettiğini anlatan Nevin Yıldırım, Gider’in, kendisinin çıplak fotoğraflarını çekip, tehdit ve şantajla tecavüzlerini sürdürdüğünü aktardı. İfadesinde defalarca Nurettin Gider’in kendisine tecavüz ettiğini kaydeden Nevin Yıldırım, korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi.

 

Tecavüz etmeye geldi

 

Nurettin Gider’den hamile kaldığını öğrendiğinde kürtaj yaptırmak istediğini anlatan Nevin Yıldırım, ancak bebek 3.5 aylık olduğunu için kürtaj yapılmadığını vurguladı. Köydeki dedikodular nedeniyle zor günler yaşadığını aktaran Nevin Yıldırım, "Olay gecesi Nurettin Gider yine tecavüz etmek için evime geldi. Kendisiyle tartıştık. Bana silah doğrultunca ben de duvardaki av tüfeğini alarak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonrasında kendimi kaybettim" dedi.

 

’Namusunu temizleyen kadının çocukları diyecekerler’

 

İfadesinde Nuretin Gider’in başını nasıl kestiğini, bıçağı nereden aldığını hatırlamadığını söyleyen Nevin Yıldırım, "Nurettin Gider’e kaç el ateş ettim, nasıl öldürdüm onu hatırlamıyorum. Sürekli tehdit ediyordu. Köyde herkese bana yaptıklarını anlatacağını söylüyordu. Ben namusumu temizledim. Herkes ’Namusunu temizleyen kadının çocukları’ diyecek." İfadelerini kullandı.

Karnındaki 5 aylık bebeği doğurmak istemediğini de anlatan Nevin Yıldırım, "Ne olursa olsun kürtaj yapılsın. Ölmeye razıyım" dedi.

 

ETİKETLER

tecavüzıspartakesik kafatecavüz bebeğidevletkürtaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24