Devletin 'tecavüz bebeği'yle imtihanı başlıyor!

Hükümet 'tecavüz sonucu doğan bebeğe devlet baksın' ve 'kürtaj yaptırmak zorlaştırılsın' maddelerini de içeren bir kanun çıkarmaya hazırlanırken, Yalvaç'ta yaşanan dehşet, bu konunun sanıldığından daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Havva Nur Arkan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde silah zoruyla kendisine tecavüz edip hamile bırakan Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atan Nevin Yıldırım, ‘Karnımdaki 5 aylık bebeği istemiyorum. Ne olursa olsun kürtaj yapılsın. Ölmeye razıyım’ dedi.

Yalvaç"ın Koruyaka Köyü’nde 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Nevin Yıldırım, silah zoruyla kendisine tecavüz ederek hamile bırakan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i av tüfeğiyle vurup öldürdü.

Nevin Yıldırım, daha sonra Nurettin Gider’in başını bıçakla keserek çuvala koydu ve köy meydanına getirdi. Burada "İşte namusumla oynayanın kellesi" diye bağıran Yıldırım, Gider’in kesik başını köy meydanına attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Nevin Yıldırım, dün adliyeye sevk edildi. Nevin Yıldırım, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmada sustu, mahkemede anlattı

Jandarmada ’susma’ hakkını kullanan Nevin Yıldırım, mahkemede verdiği ifadesinde, eşinin Antalya ’nın Demre İlçesi’nde çalıştığını ve bu nedenle köyde 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarıyla kaldığını söyledi. Nurettin Gider’in, 5 ay önce bir gece evine gelerek silah zoruyla kendisine tecavüz ettiğini anlatan Nevin Yıldırım, Gider’in, kendisinin çıplak fotoğraflarını çekip, tehdit ve şantajla tecavüzlerini sürdürdüğünü aktardı. İfadesinde defalarca Nurettin Gider’in kendisine tecavüz ettiğini kaydeden Nevin Yıldırım, korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi.

Tecavüz etmeye geldi

Nurettin Gider’den hamile kaldığını öğrendiğinde kürtaj yaptırmak istediğini anlatan Nevin Yıldırım, ancak bebek 3.5 aylık olduğunu için kürtaj yapılmadığını vurguladı. Köydeki dedikodular nedeniyle zor günler yaşadığını aktaran Nevin Yıldırım, "Olay gecesi Nurettin Gider yine tecavüz etmek için evime geldi. Kendisiyle tartıştık. Bana silah doğrultunca ben de duvardaki av tüfeğini alarak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonrasında kendimi kaybettim" dedi.

’Namusunu temizleyen kadının çocukları diyecekerler’

İfadesinde Nuretin Gider’in başını nasıl kestiğini, bıçağı nereden aldığını hatırlamadığını söyleyen Nevin Yıldırım, "Nurettin Gider’e kaç el ateş ettim, nasıl öldürdüm onu hatırlamıyorum. Sürekli tehdit ediyordu. Köyde herkese bana yaptıklarını anlatacağını söylüyordu. Ben namusumu temizledim. Herkes ’Namusunu temizleyen kadının çocukları’ diyecek." İfadelerini kullandı.

Karnındaki 5 aylık bebeği doğurmak istemediğini de anlatan Nevin Yıldırım, "Ne olursa olsun kürtaj yapılsın. Ölmeye razıyım" dedi.