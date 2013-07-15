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Ekonomi

Devletin ÖTV geliri 40 milyar Lira

Vergi gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artarak 158,4 milyar liraya ulaşırken, en büyük payı 40 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aldı.

15 Temmuz 2013 19:46

Maliye Bakanlığı'nın haziran ayına ilişkin 'Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 187 milyar 870 milyon lira gider kaydedilirken, 190 milyar 934 milyon lira gelir elde edildi. Böylece bütçe fazlası 3,1 milyar lira civarında gerçekleşti.
 
Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ayrıntılarına bakıldığında 187,9 milyar liralık giderin 164,6 milyar lirası faiz dışı, 23,3 milyar lirası da faiz giderleri olarak hesaplandı.
 
Faiz dışı giderlerin içinde ilk sırayı 75,3 milyar lira ile cari transferler alırken, bu kalemi sırasıyla personel (49 milyar lira) ve mal ve hizmet alım giderleri (13,3 milyar lira) izledi.
 

Bütçe gelirleri

 
Bu yılın Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri açısından değerlendirildiğinde, toplam 190,9 milyar lira vergi geliri elde edilirken, bunun 184,5 milyar lirası genel bütçe gelirleri, 4,6 milyar lirası özel bütçeli idarelerin öz gelirleri, 1,8 milyar lirası da düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden oluştu.
 
Genel bütçe gelirleri kapsamına giren vergi gelirleri yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 158,4 milyar lira olarak gerçekleşti. 
 
Vergi gelirleri içinde en yüksek payı 40 milyar lira ile ÖTV alırken, bunu, 30,9 milyar Lira ile İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ve 29,6 milyar Lira Gelir Vergisi takip etti.
 

Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri

 
Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri açısından bakıldığında, geçen ay 32,6 milyar lira bütçe giderine karşılık, 31,4 milyar lira gelir elde edildi. Böylece bütçe haziran ayında 1,2 milyar lira açık verdi.
 
Söz konusu ayda faiz hariç giderlerin tutarı 31,1, faiz giderlerinin tutarı da 1,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı giderler kalemindeki cari transferler 14,8 milyar lira ile en fazla harcama yapılan kalem oldu.
 
Geçen ay 31,4 milyar lira olarak gerçekleşen bütçe gelirleri içinde genel bütçe gelirlerinin payı 30,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bu kalemde de ilk sırayı 8,2 milyar lira ile ÖTV aldı. 

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