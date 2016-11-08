Devletin kullandığı araç sayısı 6 ayda 5 bin 622 arttı

Kamunun kullandığı resmi taşıt sayısı son 6 ay içerisinde 5 bin 622 artarak 100 bin 784’ten 106 bin 406’ya yükseldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 2017 yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın ayrıntılarında, genel bütçeye tabi kamu kurumları ile üniversiteler ve üst kurulların envanterindeki taşıt, lojman, sosyal tesis ve telefon sayıları yayımlandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Haziran 2016 tarihi itibarıyla genel bütçeli kamu kurumlarındaki araç sayısı 6 ay içerisinde 89 bin 967'den 95 bin 71'e yükseldi. Aynı şekilde özel bütçeli kuruluşlar, yüksek öğretim kurumları ve üst kurullar da dahil edildiğinde bu sayı son 6 ayda 5 bin 622 artarak 100 bin 784'ten 106 bin 406'ya çıktı.

Sosyal tesis sayısı arttı

Kamu kurumları son dönemde özellikle sivil plakalı araç kiralama yöntemine ağırlık veriyor.

Bütçe verileri, hükümetin geçmiş yıllarda hızlı bir şekilde satılarak tasarruf sağlanacağını belirttiği lojman ve sosyal tesis sayılarındaki son durumu da ortaya koydu. Geçen yılın sonunda 245 bin 196 olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli kurumlar, üniversiteler ve üst kurulların kullanımındaki toplam lojman sayısı bu yılın haziran sonu itibarıyla 240 bin 398'e geriledi.

Veriler, hükümetin bu yılın ilk 6 aylık döneminde tam 4 bin 798 lojmanı satarak envanterinden çıkardığını gösteriyor. Buna karşılık kamp ve sosyal tesis sayısı aynı dönemde 3 bin 51'den 3 bin 235'e yükseldi. Kamunun elindeki sosyal tesis ve kamp sayısı 6 ayda azalmadı, aksine 184 adet arttı.

Bütçe verileri, 6 aylık dönemde kamu kurumlarında kullanılan cep telefonu, santrale bağlı telefon ve müstakil telefon sayısının da 38 bin 426 adet artarak 474 bin 365'e yükseldiğini gösterdi. Bu dönemde kamu personeline tahsis edilen cep telefonu sayısı da 13 bin 517'den 15 bin 694'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı, sabit telefon kullanımında azalış, cep telefonu kullanımında artış dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kayıtlarındaki santrale bağlı telefon aboneliği sayısı 1.540'tan 1. 464'e gerilerken, cep telefonu sayısı 197'den 259'a çıktı. Başbakanlık'ta ise santrale bağlı telefon sayısı 32'den 35'e, cep telefonu sayısı da 135'ten 140'a çıktı. Tahsisli cep telefonu aboneliği görünmeyen TBMM'de ise santrale bağlı telefon sayısı 6 ayda 505'ten 750'ye, müstakil telefon sayısı 3 bin 900'den 4 bin 50'ye yükseldi.

Başbakan "Tasarruf seferberliği" demişti

Geçtiğimiz aylarda tasarrufa kamudan başlayacaklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetmişti



"Önce biz başlayacağız. Çalışanların ücreti hariç, yatırımlar hariç her alanda kamuda tasarruf seferberliği başlatıyoruz. Bu konuda bakanlarımız kapsamlı bir program hazırlayacaklar ve yıl sonuna kadar kendilerine verilen hedefler belli onun gerçekleşmesini sağlayacaklar