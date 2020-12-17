Davutoğlu: Devletin kırmızı bültenle aradığı terör liderlerini TRT'de ağırlayanlar PKK ile ilişkilerini netleştirsinler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına ilişkin "Daha 2019'da seçim kazanmak için, devletin kırmızı bültenle aradığı terör liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimlerse, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de o sürecin içindedir, onlar önce PKK ile ilişkilerini netleştirsinler" dedi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşerek partisinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini sundu. Görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin "Demokrasilerde parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, oy verenler de cezalandırılmış olurlar" diye konuştu.

2019'daki yerel seçimlere atıfta bulunan Davutoğlu, "Öcalan'dan mektup getirip seçim kazanma yöntemini kim benimsemişse, kim bunu savunmuşsa Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli de, Sayın Erdoğan'dan habersiz o mektup gidemez, Sayın Erdoğan'dan habersiz TRT'ye kimse çıkamaz Sayın Bahçeli de onu meşru kılmıştır" ifadesini kullandı.

"Bahçeli, HDP'yi politik bir malzeme olarak kullanıyor"

Karamollaoğlu ise Bahçeli'nin HDP gündemini politik bir malzeme olarak kullandığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir suç varsa bu suçu ortaya çıkaracak olan doğrudan doğruya başsavcılıktır, Anayasa Mahkemesi de karar verir."

Bahçeli'nin HDP'ye "Haşere" benzetmesi yapmasına değinen Karamollaoğlu "Siyasi üslup doğrudan doğruya insanları tarif eder. Sayın Bahçeli'nin kullandığı tabirler siyasette kabul görmeyen tabirler. Eskiden beri ötekileştiren, kendisi gibi düşünmeyeni mutlaka hain kabul eden bir anlayış var" dedi.