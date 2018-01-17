Devletin kirasına zam geldi; 2017'de 901 milyon lira ödedi!

2016’da kira için 728 milyon ödeyen devlet, kiraların geçen yıl yüzde 23.7 artmasıyla aynı binalar için 901 milyon liralık bedel ödedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara'da birbiri ardına yapılan lüks gökdelenlere yerleşen kamu kurumları, devleti en büyük kiracı konumuna yükseltti. Bir zamanlar kendi binalarında hizmet veren devlet 2017'de, kiracı sıfatıyla oturduğu binalara 901 milyon lira kira ödemek zorunda kaldı. Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 2017 bütçe verileri, devletin kira giderlerinin her yıl olağanüstü düzeyde arttığını ortaya koydu. Kamu kurumlarının özel şirketlere ödediği hizmet binası kira giderleri 901 milyon liraya ulaştı.

Lüks gökdelene kira

Kiracı kamu kurumları bir önceki yıl, yani 2016'da kiracısı olduğu binalara 728 milyon lira ödemişti. Böylece, devletin sadece hizmet binaları için ödediği kira tutarı bir yıl içerisinde yüzde 23.7 düzeyinde artmış oldu. Kira giderinin yüksek düzeyde artması, kiracı kamu kurumlarına yeni kurumların eklendiğine ya da kira kontratlarındaki artışların çok yüksek tutulduğuna işaret ediyor. Özel sektörün lüks gökdelenlerine yüklü kira ödemesi yapan kamu bir yandan da kendi binalarını inşa ediyor. Çok sayıda kamu kurumu, kendi hizmet binasını inşa etmek için 2016'da 152 milyon lira, 2017 yılında da 184 milyon liralık arsa satın aldı.

Bina da satın alıyor

Kamu kurumları arsa dışında 2016 yılında 135 milyon lira, 2017 yılında da 166 milyon lira ödeyip bina da satın aldı. Ayrıca halen yapımı devam eden kamu hizmet binalarının inşaatları için 2017'de müteahhitlere 9 milyar 170 milyon lira nakit ödeme yapıldı. Hizmet tesislerinin inşası için 591 milyon lira, lojman ve sosyal tesislerinin yapımı için de müteahhitlere sırasıyla 87 milyon lira ve 51 milyon lira para ödendi.

Taşıtlar da uçaklar da kiralık

Kamu kurumları hizmet binalarının yanı sıra araç, uçak ve gemi de kiraladı. Geçen yıl kamu kurumlarının kiraladıkları taşıtlara ödediği kira gideri 549 milyon liraya ulaştı. Üstelik kamu kurumları aynı yıl 711 milyon liralık taşıt satın aldı.

Aynı şekilde geçen yıl kamu kurumları özel sektörden kiraladığı lojmanlara 61 milyon lira, hava taşıtlarına 254 milyon lira, deniz taşıtlarına 317 bin lira ve personel servislerine de 586 milyon lira kira ödemesi yaptı. Devlette ayrıca, bakım onarım için 2017 yılında ödenen para 4 milyar 407 milyon liraya ulaşırken bunun 1 milyar 637 milyon lirası tek başına hizmet binalarının bakım ve onarımına harcandı.

Hükümetin satılacak açıklanmasına karşın geçen yıl lojmanların bakım onarımına 182 milyon lira, sosyal tesislerin tadilatına da 8 milyon lira kaynak aktarıldı.