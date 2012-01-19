T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Devletin kira ve faiz geliri 3,3 milyar TL ANKARA (A.A)

19 Ocak 2012 13:23

-Devletin kira ve faiz geliri 3,3 milyar TL ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Devlet, kira ve faizden 3,3 milyar lira kazanacak. Bu yıl 1,5 milyar lira kira, 1,8 milyar lira da faiz geliri elde edecek olan devlete, 3 milyar lira da KİT ve kamu bankalarından gelecek. Yapılan hesaplamalara göre, devletin bütçesine bu yıl vergi gelirleri dışında, 9,4 milyar liralık teşebbüs ve mülkiyet geliri gelmesi öngörülüyor. Bu kalemde en büyük payı ise 3 milyar lira ile KİT ve kamu bankalarından gelecek gelir oluşturuyor. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir diğer kalemi olan kiralardan ise 1,5 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu yıl alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin ise 1,2 milyar lira olması öngörülüyor. Sermaye gelirlerinin 11,5 milyar lira olmasının planlandığı 2012 yılında, 269,4 milyon liranın da alacaklardan tahsil edilmesi bekleniyor.  Devletin bu yıl 1,8 milyar lira da faiz geliri etmesi öngörülüyor. -Para cezaları- Bu yıl devletin gelir kalemleri içerisinde para cezaları da 6,9 milyar lira yer tutacak. Para cezalarının 4,3 milyar lirasını vergi cezaları, 1,3 milyar lirasını da idari para cezaları oluşturacak. İdari para cezalarında en büyük pay ise 202,7 milyon lirayla trafik cezalarının olacak. Karayolu Taşıma Kanununa göre alınan idari para cezalarının tutarı 73,3 milyon lira, çevre idari para cezalarının tutarı 11,1 milyon lira, diğer idari para cezalarının tutarı ise 1 milyar lira olacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24