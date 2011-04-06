Devletin imamları JİTEM'en farksız

T24- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet tarafından Güneydoğu’ya gönderilen kadrolu imamların arkasında namaz kılınmaması çağrısı yaptı. "MGK’da özel olarak, bölgeye özel imamların gönderilmesi kararlaştırılmıştır" diyen Demirtaş, "devletin imamları, JİTEM’den farklı bir amaç gütmüyor" dedi.









Namık Durukan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan (6 Nisan 2011) haberi şöyle:

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MGK’da karara bağlanan ve terörle mücadele kapsamında hükümet tarafından Güneydoğu’ya gönderilen kadrolu imamların arkasında namaz kılınmaması çağrısı yaptı. Demirtaş şu görüşleri ortaya koydu:

“Halk Türkçü, Fethullahçı ve devletçi imamların etrafında, arkasında saf tutmasın. Çünkü dinimizde bu kavramların hiçbiri yoktur. Bu misyonla görevlendirilmiş özel ve siyasi görevlilerdir. Din kisvesi altında halka Türkçülüğü, devletçiliği, cemaatçiliği dayatan imamlardır. ‘Irkçı, devletçi, Fethullahçı imamların arkasında kimse saf tutmasın’ diyoruz. MGK’da özel olarak, bölgeye özel imamların gönderilmesi kararlaştırılmıştır ki bu durum bölgeye özel bir istihbaratçı göndermenin bir başka şekli. Dini terörle mücadelede araç olarak kullanmak utanç verici bir durumudur. Devletin bu şekilde görevlendirdiği imamlar özel tim, korucu, kontra, JİTEM’den farklı bir amaç gütmüyor. Bunların 2011 versiyonu.”

Tayyip’e değil peygambere güven



Milliyet’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında BDP tarafından yapılan “sivil cuma” eylemini, “Dinimize bölücülük kattılar, sivil itaatsizlik değil sivil iradesizlik eylemi” diye eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Camilerde niye Kürtçe hutbeye izin verilmiyor” sorusu ile yanıt verdi.



“Sivil cuma” eylemlerinin BDP ya da DTK tarafından değil halkın kendi inisiyatifi ile yapıldığını belirten Demirtaş, “Sayın Başbakan şunun cevabını verebiliyor mu? Niye Kürtçe hutbe okutulmuyor? Ya da imam kendi bildiği şekilde hutbesini okuma hakkına sahip değil midir ki, hutbe Ankara’dan, devletin ağzıyla yazılıp gönderiliyor. Bu nedenle halkın da kendi inisiyatifi ile imamların arkasında saf tutmaması da doğaldır. Bu BDP’nin çağrısı da değildir, halk kendiliğinden bunu yapıyor. İslamiyeti kendi çıkarları için kullanan Başbakan’ın kendisi ayrımcıdır. Dinimiz ayrımcı değildir, bütünleştiricidir. Bizim halkımız AKP’li değil, Allah’a inanıyor. Tayyip’e değil peygambere güveniyor. Bu nedenle Tayyip’in imamlarının arkasında saf tutmak zorunda değil” dedi.

Kürtçe vaaza izin verilsin



Camilerdeki düzenin devlete değil cemaate bırakılmasını ve Kürtçe vaaz okutulmasına izin verilmesini isteyen Demirtaş, “Meydanlarda kılınan namazlarda herkes Kürtçe vaaz dinliyor. Camiler devletin değil Allah’ın evidir. Camilerin içindeki düzen de cemaate ait olmalıdır, devlete değil. Camilerde bile hangi dille konuşulacağını devlet belirliyorsa bunun dinle alakası yoktur. Bırakın cemaat nasıl ibadet etmek istiyorsa öyle ibadet etsin” diye konuştu.

Eylem Cizre’deydi



Başbakan Erdoğan’ın, “Burada cuma namazı kılınıyor. Siz kalkıp da hemen şöyle biraz öte tarafta, orada kılınan cuma namazını adeta sabote edercesine, orada elde megafonla alelacele toparlanıp bir cuma namazı kılmaya kalkarsanız, buna ayrımcılıktan başka bir şey denmez, bu ayrımcılıktır. Bu, mukaddes dinimizin içerisine de bölücülüğü sokmaktır” eleştirisine neden olan eylemin Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapıldığı belirtildi. Kırmızı Medrese’nin arkasındaki açık alanda kılınan cuma namazında Kürtçe hutbe okutulurken eyleme BDP yöneticileri, Cizre Belediye Başkanvekili Mehmet Saçı, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri de katılmıştı.

Boykot tüm Türkiye’ye yayılıyor



Kızı Delal’in öğrenci andı okumasından muaf tutulması yönünde dilekçe veren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, il ve ilçe örgütlerinin “And” boykotu için geniş bir kampanya başlatacağını söyledi. Andımız’ı okumayan çocuklara yönelik hiçbir cezai yaptırımı olmadığını belirten Demirtaş, “Buradan yurttaşlarımıza sivil itaatsizlik çağrısında bulunuyorum. Çocuklarınızı bu ırkçı anda göndermeyin. İl ve ilçe örgütlerimiz bu sivil itaatsizlik eylemine ilişkin geniş kapsamlı bir kampanya başlatacak” dedi.