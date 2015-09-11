Devlet, PKK'ya yönelik operasyonlarda nasıl bir yol haritası izleyecek?

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, devlet yetkilisine dayandırdığı kulis bilgisine göre, "devletin ilk hedefi şehirlerdeki kalkışma ve bu cesareti veren altyapıyı ortadan kaldırmak."

Çevikcan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, bir süre önce valiliklere gönderdiği, gerektiğinde askerin de şehirlerdeki mücadelede kullanılmasına yönelik, hangi valiliğin hangi tugaydan asker isteyebileceğini bile detayıyla gösteren genelgesini de bu plana yorumluyor.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet'te "Önce şehirler arındırılacak" başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Türkiye yine terör sarmalına girerken izlenecek yöntem merak ediliyor. Önemli bir yetkilinin aktardığına göre devlet, yeniden başlayan çatışma sürecinde önceliğini il ve ilçelerdeki terör yapılanmasına vermiş durumda...



Türkiye yeniden terör sarmalına girerken en çok merak edilen konuların başında çatışma ve operasyonların böyle devam edip etmeyeceği, devletin kısa ve orta vadede nasıl bir yol haritası izleyeceği geliyor.

Ankara’da karar alıcıların koridorlarında konuşulan yol haritasını önemli bir devlet yetkilisinin aktardıkları çerçevesinde şöyle özetleyebilirim:

Önemli bir devlet yetkilisinin aktardıklarına göre, devletin ilk hedefi şehirlerdeki kalkışma ve bu cesareti veren altyapıyı ortadan kaldırmak.

Şehir yapılanmasına darbe

PKK’nın saldırı yöntemlerini değiştirerek özellikle il ve ilçelerde örgütlendiği, KCK ve YDG-H’lileri silahlandırdığı, il ve ilçe merkezlerinin yakınlarında kamplar oluşturduğu biliniyor.

Devlet de yeniden başlayan çatışma sürecinde önceliğini il ve ilçelerdeki terör yapılanmasına vermiş durumda.

Devletin ilk hedefi şehirlerdeki kalkışma ve bu cesareti veren altyapıyı ortadan kaldırmak.

Devlet yetkilisinin, devam eden operasyonlar konusundaki değerlendirmesi, “Operasyonlar üzerine, şehir kenarlarındaki teröristler artık kamplarda değil araziye dağıldılar. Bu kamplara yönelik yoğun operasyon gerçekleştiriliyor ve bu kesintisiz devam edecek. Ancak arazide de takip edilerek etkisiz hale getirilmeleri için ayrı bir çalışma yürütülüyor” şeklinde.

Aynı devlet yetkilisi seçimlere kadar şehirlerdeki ve yerleşim yerlerine yakın yerlerdeki operasyonların tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Seçimler yapılacak. Ertelenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ancak seçimin sağlıklı yapılması için şehirlerdeki ve yerleşim birimlerindeki temizliğin o tarihe kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak gereken yapılıyor” dedi.

Hakkari ve bazı ilçeleri, Diyarbakır’ın Silvan başta olmak üzere bazı ilçeleri, Tunceli kırsalı ve Ovacık, Muş Varto, Şırnak Cizre, Mardin Kızıltepe gibi bölgelere yoğunlaşılmasının sebebi bu.

Devlet, bütün güçlerini kullanmakta kararlı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, bir süre önce valiliklere gönderdiği, gerektiğinde askerin de şehirlerdeki mücadelede kullanılmasına yönelik, hangi valiliğin hangi tugaydan asker isteyebileceğini bile detayıyla gösteren genelgesini de bu gözle okumak gerekiyor.

Eğitim almış silahlı gençler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bölgenin çözüm süreci boyunca silah deposu haline getirildiği yolundaki ifadeleri, nerelerde ne kadar silah stoğu bulunduğu sorusunu da gündeme getirdi.

Devlet yetkilisi, “Şu anda sokak sokak çatışan, patlayıcıları yollara yerleştirenler YDG-H yapılanması. Bu yapılanma gençlerden oluşuyor. Bu gençler, çözüm süreci devam ederkenKandil’e giderek eğitim almışlar ve dönerken yanlarında silahlarla dönmüşler. Bu yöntemle yoğun bir silahlanma söz konusu. Bir de harici olarak getirilen silahların depolanması, saklanması yöntemiyle silahlanılmış” değerlendirmesini yaptı.

Yöneticiler hedefte

Bilindiği gibi uzunca bir süredir devletin, terör örgütünün Kandil’deki yönetici kadrosunu hedef alma gibi bir stratejisi yok.

Yaşanan son gelişmeler, devletin bu konudaki pozisyonunda da değişikliğe yol açmış durumda.

Devlet yetkilisi, “Kandil’deki yönetici kadrosu kamplardan çıkarak Kuzey Irak’ta araziye gizlenmiş durumda. Devletin psikolojik üstünlüğü de ele geçirmesi gerekiyor. Bunun için hem şehirlerdeki operasyonların başarılı olması lazım hem de lider kadrosundan birkaç ismin etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

PKK gemileri yaktı

Aynı devlet yetkilisi PKK’nın izlediği stratejiyi anlatırken, “7 Haziran’dan sonra örgüt önce bir tereddüt sürecinden geçti. Daha pasiflerdi. Daha sonra ise terör olaylarını üst seviyeye tırmandırıp tırmandırmama sürecine girdiler ve bu kararı verdiler. Son 10 gün içerisinde de gemileri yaktılar. Ya hep ya hiç noktasına geldiler. Bu nedenle terör saldırılarının sürmesini beklemek sürpriz olmaz” dedi.

Öcalan: ‘Beceremediler’

Devletten yansıyan bilgilere göre, İmralı’daki örgüt lideri Abdullah Öcalan, Kandil’in ve HDP’nin tavrından memnun değil ve her iki kanada da tepki gösteriyor. “Çözüm sürecini yönetemediler, beceremediler” ifadelerini kullanıyor. Devlet aygıtında Öcalan’ın şu anda devreye girerek bir çağrı yapmasının bir faydası ya da anlamı olmayacağı gibi hem kamuoyu hem de örgüt açısından ters tepeceği görüşü hakim.

Yarım bırakılmayacak

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde devreye girmek isteyenler olacağı, tek taraflı ateşkes çağrısı yapılmak istenebileceği ancak başta şehirler olmak üzere operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

PKK tavır değiştirse bile terörle mücadele yarım bırakılmayacak. Bir yandan şehir operasyonları, bir yandan kırsalda el yapımı patlayıcılarının imhasına dönük operasyonlar öte yandan da Kuzey Irak’taki kamplara, lojistik merkezlerine, silah depolarına dönük harekatlar sürecek. Devlet yetkilisi, “Çözüm süreci bu iş tamamlanmadan başlayamaz. Bu kadar şehit verilmişken yarım bırakılırsa bu PKK’ya bir moral üstünlük sağlamak olur. Kamuoyuna da böyle bir stratejiyle haksızlık yapılmış olur” dedi.

Yerli istihbarat

ABD ile ortak istihbaratın daha çok IŞİD’e yönelik operasyonlarda gerçekleştiğini belirten ve bu konuda ortak bir istihbarat havuzu olduğunu belirten yetkili, “PKK ile mücadelede tamamen kendi istihbaratımızla yürüyoruz” ifadesini kullandı.