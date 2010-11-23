T24

Mardin’de anma töreni



Sırtında 9 kurşun vardı



‘AİHM’ye gitsin istemezdik’



Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl önce babasıyla birlikte evden çıktığı sırada “PKK’lı olduğu” gerekçesiyle vurularak öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın amcası Reşat Kaymaz “Kürtler için adalet yok artık. Adalet istemiyoruz artık. Devletin hak ve hukuk üretmesini bekliyoruz” dedi.21 Kasım 2004’te bir ihbar üzerine Kızıltepe’deki bir evin çevresini akşam saatlerinde saran güvenlik güçleri, evden dışarı çıkan Uğur ve kamyon şoförü olan babası Ahmet Kaymaz’a ateş açtı. Olay sırasında ayağında terlik olan ve babasıyla birlikte evinin önünde yaşamını yitiren Uğur Kaymaz’ın vücuduna 13 kurşun isabet ettiği anlaşıldı.Yapılan soruşturma sonrası operasyonda görev alan 4 polis memuru hakkında “meşru müdafaa sınırlarını aşarak faili belli olmayacak şekilde adam öldürmek” suçundan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucu polisler beraat etti.Baba - oğul Kaymaz’ın ölüm yıldönümü nedeniyle Mardin’de bir anma töreni düzenlendi. BDP Kızıltepe ilçe teşkilatı tarafından organize edilen anma töreni sırasında Uğur ve babası Ahmet Kaymaz’ın fotoğraflarını, yürüyüş yapan grubun önündeki çocuklar taşıdı.Amca Kaymaz burada yaptığı açıklamada, Uğur ve Ahmet Kaymaz’ı öldüren polislerin “kahraman” ilan edildiğini belirterek şöyle konuştu:“Yeğenim ve kardeşimi öldüren polisler beraat etti. Onlar birer halk kahramanı ilan edildi. Uğur öldürüldü, binlerce kişi şu an Uğur ile beraber. Bir Uğur ölür, bin Uğur gelir. Kürtler için adalet yok artık. Adalet istemiyoruz artık. Devletin hak ve hukuk üretmesini bekliyoruz.”21 Kasım 2004’te polise gelen bir ihbarda, Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir evde “eyleme hazırlanan teröristler bulunduğu” iddia edildi. Evin etrafını saran polisler, kamyon şoförü Ahmet (31) ve oğlu Uğur (12) dışarı çıktığı sırada ateş açtı. Saldırıda baba - oğul yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mardin Valiliği’nden “İki terörist ölü ele geçirildi” şeklinde açıklama geldi. Ancak daha sonra yapılan soruşturmanın ardından Mehmet Karaca, Yaşefettin Açıksöz, Seydi Ahmet Töngel ve Salih Ayaz adlı 4 polis hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, öldürüldüğü sırada Uğur’un yanında silah bulunduğu ileri sürüldü. Ancak Kaymaz ailesinin avukatları, silahların, olaydan sonra cesetlerin yanlarına bırakıldığını iddia etti. Yargılanan 4 polis memuru “meşru müdafaa” gerekçesiyle beraat etti. Yargıtay kararı onayınca polisler beraat etmiş oldu.4 polisin yargılanması sürecinde, aralarında Uğur’un amcası Reşat Kaymaz’ın da bulunduğu 6 kişi hakkında “Örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 1’er yıl hapis cezası verildi. Anne Makbule Kaymaz hakkında ise takipsizlik kararı çıktı. Kaymaz ailesinin avukatları daha sonra beraatle sonuçlanan davayı AİHM’e götürürken, amca Reşat Kaymaz şunları söyledi: “Bu AİHM’e gitsin istemezdik. Türkiye’de hukukun işlemediğini, bölgede hukukun var olmadığını düşünüyoruz. Var olan hukuka zaten güvenmiyoruz. Artık adalete inanmıyoruz, beklemiyoruz da. Eğer demokratik tepkilerini dile getirilenler ceza alıyorsa, ‘Uğurlar ölmesin’ diyenler ceza alıyorsa, ama Uğur’u katledenler ceza almıyorsa, bu ülkede hukuk yoktur.”