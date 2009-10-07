'Devletin değil, Kürt milletinin takımıyız'

Bursa'da oynanan Bursaspor - Diyarbakırspor maçında ortaya çıkan ve uzun süre Türkiye gündemini meşgul eden olaylar ile ilgili Amerika'nın Sesi Radyosu'na Kürtçe konuşan Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer, ilginç açıklamalarda bulundu.

20 milyon Kürdün Diyarbakırspor'u desteklemesi gerektiğini söyleyen Çetin, "Biz Devletten yardım isteyemiyoruz. İstediğimiz zaman bize Devlet takımı diyorlar. Biz Devlet takımı değiliz, Diyarbakır'ın ve Kürt Milleti'nin takımıyız" dedi.



Amerika'nın Sesi Radyosu'nda yayımlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılan ve Kürtçe konuşan Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer, Bursa'da oynanan Bursaspor - Diyarbakırspor maçında kendilerine büyük hakaretler yapıldığını belirterek, "Bizim Kürt olduğumuzu biliyorlar. Siyasi ve kötü sloganlar attılar. Diyarbakır'dan gelen seyircilerimizi taşladılar. Kimse bize bu zulmü yapamaz. Bizde çıkıp takımı ligden çekeceğimizi federasyona söyledik. Bundan dolayı Türk basını da olaya çok fazla yer verdi. Çünkü, gördüğümüz zulüm ve mağduriyet ortadaydı" diye konuştu.

"Türk bayrağı açtılar, sanki biz başka bir ülkeden gelmişiz..."

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Sümer, Bursa'ya gittiklerinde maç öncesi sporun kardeşlik olduğunu, sporda siyasetin yerinin olmadığı yönünde beyanlar ve açıklamalar yaptıklarını ifade ederek, "Fakat, onlar organizeli bir şekilde üzerimize geldiler. Türk bayrağını açtılar. Sanki biz başka bir milletten ve başka bir ülkeden gelmişiz. Bize büyük bir zulüm yaptılar" şeklinde konuştu.Maçtan sonra AKP'nin üst düzey yöneticilerinin kendilerini aradığını da söyleyen Sümer, "AKP'li yetkililer, meydana gelen olayı tasvip etmediklerini, yanımızda ve Diyarbakırsporlu olduklarını söylediler" dedi.

" Devlet takımı değil, Diyarbakır'ın takımıyız"

Başkan Sümer ayrıca, Kürtlerden, Süper Lig'de bulunan Diyarbakırspor'a destek vermelerini isteyerek, "Alt yapı ve parasal anlamda büyük sıkıntılarımız var. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret ettik. Bazılarının Diyarbakırspor üzerinden oyunlar oynadığını, kısıtlı imkanlarla bugünlere geldiğimizi söyledim. Baydemir bize destek olacağını söyledi. Ama bugüne kadar bir desteğini görmedik. Biz devletten yardım isteyemiyoruz, istesek 'Devletin takımıdır' diyorlar. Biz Diyarbakır'ın takımıyız. Biz Kürt milletinin takımıyız" dedi.Başkan Sümer sözlerini şöyle tamamladı:"20 milyon insanımız var. İnsanlarımızın kulüplerine destek çıkmasını istiyoruz. Bu destek ile kulubümüzün dünyada tanınmasını istiyoruz.