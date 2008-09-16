Devletin altınları kayboldu

2007_Hazine_Islemleri_Raporu.doc

Hazine hesaplarını inceleyen Sayıştay, devletin kasasındaki milyonlarca YTL`lik altını bulamadı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine hesaplarını inceleyen Sayıştay, devletin kasasındaki 11 milyon YTL tutarındaki altın ve 223 bin YTL değerindeki kıymetli madeni bulamadı. Sayıştay Raporu`nda, yüklü miktarın envanterinin sağlıklı tutulmadığına dikkat çekildi ve ``Altın, kıymetli madenlerden kaybolan, değeri artan ya da azalan olup olmadığı görülmüyor. Kasa veya veznelerde usulüne uygun alınıp saklanmadığı, sayımların yapılmadığı tespit edildi`` denildi. Merkez Bankası tarafından saklanan iştiraklere ait bazı hisse senetlerinin de usulüne uygun saklanmadığı belirlendi.Sayıştay, Hazine hesaplarını didik didik inceledi ve hazırladığı ``2007 Yılı Hazine İşlemleri Raporu``nda, muhasebe kayıtlarındaki hatalar nedeniyle bazı hesaplara uygunluk vermedi. Sayıştay Raporu`ndaki çarpıcı tespitlere göre, Hazine kayıtlarında toplam 10 milyon 824 bin 620 YTL tutarındaki altın, 223 bin 219 YTL tutarında kıymetli madene yönelik sayım tutanağı usulüne uygun düzenlenmedi.Bu kıymetlerden kaybolan, değeri artan ya da azalan olup olmadığı bilinmiyor. Bu kıymetlerin muhasebe kayıtlarına usulüne uygun alınması, saklanması ve dönem sonunda sayımının yapılarak tutanağa geçirilmesi gerekiyor. Rapora göre, devletin kasasının muhasebesini Hazine tutar, bu Merkez Bankası`nın görevi değil. Hazine, Merkez Bankası`na yazı göndererek altın, hisse senedi ve kıymetli varlıkların tutanağını istemek zorunda. Sayıştay yetkilileri, sayım tutanağının usulüne uygun tutulmamasınn sayım yapması gerektiğini söylediler.