Devletin 2004'te kira harcaması 46 milyon TL'yken, 2014'te 267 milyona çıktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerin kiralama giderlerine ilişkin 2004 yılında 46 milyon 887 bin 263 TL, 2014 yılında 267 milyon 138 bin 395 TL harcama yaptığını bildirdi.

Anka'nın haberine göre, MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, 2002 yılından bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan binalara ne kadar ücret ödendiğini sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkul edinimi ve kiralamalarının tasarruf tedbirlerini ihtiva eden Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Maliye Bakanı, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerin 2004-2014 yıllarında kiralama giderlerine ilişkin yapmış oldukları harcamaların sırasıyla; 2004 yılında 46 milyon 887 bin 263 TL, 2005 yılında 47 milyon 905 bin 756 TL, 2006 yılında 71 milyon 335 bin 664 TL, 2007 yılında 77 milyon 51 bin 459 TL, 2008 yılında 92 milyon 372 bin 267 TL, 2009 yılında 167 milyon 114 bin 923 TL, 2010 yılında 214 milyon 553 bin 62 TL, 2011 yılında 227 milyon 184 bin 558 TL, 2012 yılında 265 milyon 71 bin 154 TL, 2013 yılında 283 milyon 27 bin 449 TL ve 2014 yılında (11 Kasım 2014 tarihi itibarıyla) 267 milyon 138 bin 395 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Dışişleri Konutu'na dair soruya cevap yok

Maliye Bakanı, bütçe kanunu ile Dışişleri Bakanlı'ğının kiralama giderleri harcama kalemine ödeneklerin toplu olarak tahsis edildiğini, ödeneklerin her bir bina veya konut itibarıyla dağılımının sözleşme ve harcama sürecinin ilgili kurum tarafından yapıldığından, Dışişleri Bakanlığı konutu için yıllar itibarıyla yapılan harcamalara ilişkin bakanlığında bilgi bulunmadığını söyledi.