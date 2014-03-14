17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Hüseyin Çapkın'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve getirilen Selami Altınok “Dış güçlerden aldıkları destekle devletimizin gizli bilgilerini yabancı istihbarat örgütlerine servis etmişler" açıklaması yaptı.

Altınok, Erzurum Palandöken Gazetesi Başyazarı Mehmet Şener’e "Herkes çok yakında devletin bu paralel yapıya karşı nasıl bir yasal prosedür izleneceğini görecek" diyen Altınok, "Biz asırlık devlet geleneği olan bir milletiz. Üç beş korsana teslim mi olacaktık" ifadesini kullandı.

Altınok’un konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"17 Aralık'tan buyana hasar tespiti yapmaktayız. Ortaya çıkan tablo öyle vahim öyle vahim ki, birileri bu milletin müşterek kurdukları devlete kastetmişler ve dış güçlerden aldıkları destekle devletimizin ne kadar sırrı ve gizli bilgisi varsa yabancı istihbarat örgütlerine servis etmişler. Bu kanun dışı oluşuma karşı hukuki altyapı hazırlanmakta. Herkes çok yakında devletin bu paralel yapıya karşı nasıl bir yasal prosedür izleneceğini görecek. Biz asırlık devlet geleneği olan bir milletiz. Üç beş korsana teslim mi olacaktık."

'Paralelciler gem'i öyle azıya almışlar ki...'

"Paralelciler gem'i öyle azıya almışlar ki ülkede dinlemedik kimse bırakmamışlar. Şimdi kendileri sonlarının geldiğini anladı. Yıllar yılı emniyet bünyesinde ne kadar yasadışı iş yapmışlarsa giderken izlerini silmeye çalışmışlar ama teşkilat içerisinde vicdan ehli insan sayısı onlardan daha çok. Biz şimdi işte o suç delillerini teker teker tespit ediyoruz."