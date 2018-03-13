"Devletim beni büyüttü, iş verdi, tutukladı, ihraç etti"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çardak Havalimanı'nda yaptığı müdahalelerle 517 askerin Ankara'ya uçmasını engelleyen havalimanı teknisyeni Fatih Taş, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Devlet yurtlarında büyüdüğünü ve işe devlet tarafından yerleştirdiğini belirten Taş, "Devletim beni alıp büyüttü, iş sahibi yaptı, ihraç etti, tutukladı ama ümidimi yitirmedim" dedi.

Duvar'da Hacı Bişkin'in haberine göre, Denizli’nin Çardak ilçesindeki havalimanından 517 darbeci askeri Ankara’ya darbeye destek amacıyla götürmek üzere gelen uçakları tüm pist ve uçuş sistemlerinin elektriklerini keserek engelleyen havalimanı teknisyeni Fatih Taş 8 Şubat’ta cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinde bir yıl tutuklu kalan Taş, daha önce defalarca mektup ve dilekçe göndererek 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde havalimanındaki kesintisiz güç kaynaklarını, pist ve kule sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.

Taş’ın bu söylediklerini havalimanı müfettiş raporları da doğruladı. Ancak bir yıl sonra tahliye edilen Taş, çocuk yaştayken devlet yurtlarında büyüdüğünü, 15 yıl çalıştığı kuruma bile devlet tarafından yerleştiğini söylerken şimdi de KHK ile işinden ihraç edilmesinin hayatının en kötü süreci olduğunu söylüyor: “Tüm dünya başıma yıkıldı, ailem dışarıda ben tutuklu olarak hiç kolay olmadı çok zor günler yaşadık ama 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yaptıklarımla vatanıma ve milletime borcumu ödedim.”

O gece havalimanında yaşananlar…

İki çocuk babası Taş, darbe gecesi Denizli Çardak Havalimanı’na inecek olan uçakları elektrikleri keserek engelledi fakat 6 ay sonra ‘FETÖ üyeliği’ iddiası ile tutuklandı. Tutuklandıktan sonra da KHK’yle 15 yıllık işinden ihraç edildi. Bylock kullandığı ve Bank Asya’dan hesabı olduğu iddiasıyla cezaevine giren Taş, Bylock kelimesini ilk defa duyduğunu belirtirken Bank Asya hesabının olduğunu ancak sadece kredi kartı borcu ödemek için kullandığını söylüyor. Bu gerekçelerle darbe girişiminden 6 ay sonra tutuklanan Taş geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Taş darbe gecesi Çardak Havalimanı’nda yaşananları şöyle anlatıyor:

“15 Temmuz gecesi havalimanında nöbetçi teknisyen olarak çalışıyordum. Havalimanı sorumlusu o gece bize havalimanı elektriklerini kapattıktan sonra havalimanını terk etmemizi istedi. Ben de emri sorgulamadan tek başına havalimanının, pistin ve tüm uçuş sistemlerinin elektriklerini kestim. Bu işlemleri yaptıktan sonra burayı terk ettim. Havalimanından çıkar çıkmaz askeri konvoylar havalimanına doğru geldi. Rütbeliler askeri nizamiyeden, erler ise sivil havalimanına giriş yapıyorlardı. Uçakları indirmek isteyen rütbeliler uçakları indiremeyince telsiz istasyonu ve kuleyi basarak kuledeki cihazlara zarar vermişler.”

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