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Devleti koruyacak 'beyaz hacker'lar geliyor

Sanayi Bakanı Fikri Işık, devleti koruyacak beyaz hackerların eğitimine başlanıyor

07 Mart 2014 11:23

Devleti koruyacak 'beyaz hackerlar' eğitime başlıyor. Sanayi Bakanı Fikri Işık, bu kişilerin sistemdeki açıkları kapatarak devlete hizmet sunacağını söyledi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, artık devleti siber daldırılara karşı 'beyaz hackerlar' koruyacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yetiştireceği ve devletin siber güvenliği için çalışma yapacak beyaz hackerların eğitimlerinin mayısta başlayacağını ve bu hackerların en kısa sürede hizmete başlayacağını söyledi. Işık, siber güvenliğin artık devlet güvenliği haline geldiğini, hatta bunu da aşan durumların olduğunu belirtti.

 

'İyi kalpli' de diyebiliriz

 

Işık, "Siber saldırılar, sistemlerin çökertilmesi, bilgilerin çalınması gibi pek çok alanda tehditler oluşturuluyor. Burada da olay, hackerların sisteme zarar veren değil de sistemi koruyan hale geçirilmesi. TSE, beyaz hackerlar diyor ama biz iyi kalpli hackerlar da diyebiliriz" dedi.

 

200 kişi 'sözleşme' için sıraya girdi

 

Dijital çağın bazı tehditleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bakan Işık, TSE'ye 200 kişi başvurduğunu belirtti ve ekledi: "Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, göreve başlayacak. Biz de bu hizmetin bedelini ödeyeceğiz. Yani birisi bizim sistemimizi çökertmeden, riskli yerleri tespit edip, onaracağız. Beyaz hackerlarla sözleşme yapacağız."

 

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