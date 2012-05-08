Devleti 200 bin hayali hayvanla dolandırdılar

Balıkesir'de tarımsal destekleme ödemelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.



Merkezi Balıkesir olmak üzere 10 ilde, ''tarımsal destekleme ödemelerinde yolsuzluk yapıldığı'' iddiasıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonun detayları valilik tarafından açıklandı.

Yazılı açıklamaya göre, birbiriyle bağlantılı 3 ayrı organize suç örgütü üyelerinin 200 bin hayali hayvan üzerinden 10 milyon liralık destekleme ve sıfır faizli kredi alarak devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca 6 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Birliği ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin evrakına el konuldu. Jandarmanın oluşturduğu özel birim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan gelen müfettişlerle 8 bin klasörde toplanan yaklaşık 15 bin evrakı inceledi.

Müfettişlerin çalışması sonucu hazırladığı bilirkişi raporunda usulsüzlüğe rastlanılması üzerine, Balıkesir, Karaman, Aydın, Afyon, Bursa, Gaziantep, Isparta, Uşak, Niğde ve Isparta illerinde yapılan operasyonlarda, 44'ü Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri ile bir kamu bankasının çalışanları olmak üzere toplam 85 kişi gözaltına alındı.

Liderliklerini T.İ, H.T. ve C.D'nin yaptığı ileri sürülen 3 ayrı suç örgütünün birbiriyle bağlantılı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ''süt verimi yüksek, saf ve kaliteli sığır cinsi büyükbaş hayvan yetiştirmeyi teşvik projesi'' kapsamında sağlanan 2 yıl ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli sıfır faizli kredilerle desteklemelerden yararlanıp haksız kazanç elde ettikleri ve devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürüldü.



Nasıl ortaya çıktı?



Balıkesir Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan uzman ekiplerin, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün kullandığı Türk-Vet sistemi üzerinde yaptıkları online araştırmalar sonucu Balıkesir bölgesinde şap ve burucellos aşılarının periyodik olarak yapılmış olduğu küpe numaraları kayıtlı 640 bin canlı büyükbaş hayvanın olduğu belirlendi.

Bunun üzerine işletmelerdeki hayvan varlıkları mercek altına alındı. Türk-Vet sisteminde ''yaşıyor'' görünen, gerçekte var olmayan yaklaşık 200 bin hayvanın varlığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yüzlerce vatandaşın ifadesine başvuruldu. Teknik takip sonucu yapılan operasyonlarda, yüzlerce hayvan pasaportu, hayvan kulak küpesi, menşei şahadetname, havyan varlığı belgesi, suni tohumlama belgesi, veteriner sağlık raporu, dezenfeksiyon belgesi, çeşitli bankalara ait dekontlar ile 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği de ele geçirildi.

Örgütlü olarak, ''rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve zimmet'' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin, söz konusu usulsüzlükleri 8 aşamalı yöntem kullanarak gerçekleştirdikleri açıklandı.

Organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli 18 kişinin ölen ve kesilen hayvanları Türk-Vet ve e-Islah sistemine tekrar girerek ''yaşıyor'' gibi gösterdikleri ve organize suç örgütü liderlerine ait hayvan işletmelerine hayali hayvan girişi yapıp her hayvan için kulak küpesi verdikleri ileri sürüldü.



Stoktaki aşıların satıldığı iddiası



Sistem üzerinde ''yaşıyormuş'' gibi gösterilen hayvanlara burucellos ve şap aşıları yapılmış gibi işlem gerçekleştirilirken, stoktaki aşıların da satıldığı ileri sürüldü. Bu sanal işlemlerin ardından Bakanlıkça Türk-Vet sistemi üzerindeki hayvan varlığı sayısına göre gönderilen aşı bir yıl içinde iki kez tükendi. Bunun üzerine Balıkesir Valiliği İl Özel İdare bütçesinden aşı satın alındı. Suç örgütü üyelerinin ayrıca hayali olarak sisteme girdikleri hayvanları gebe gibi gösterip doğum yaptırarak haksız kazanç sağladıkları da saptandı.

Hayvan Birlikleri aracılığıyla hayali hayvan satışının da gerçekleştirildiği, suç örgütü üyelerine ait işletmelerde hayali olarak gösterilen hayvanların ipotek gösterilerek işletme kredisi kullanıldığı da bildirildi.

Bu arada 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.