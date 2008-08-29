Devlete İddaa’da 3 milyar YTL gelir çıktı

İddaa ihalesindeki sıkı rekabet, hasılattan alınacak payı aşağıya çekti. 2007’de tek başına girdiği ihaleyi hasılattan yüzde 11.3’lük pay karşılığında kazanan Çukurova Grubu şirketi Inteltek, dün üç şirketle yarışınca İddaa’yı yüzde 1.4 payla işletmeyi kabul etti. Mevcut işletmeci İnteltek yüzde 1.4, Doğan Yayın Holding (DYH) ise yüzde 2.1’lik teklif verdi. Üç gün içinde açıklanacak sonuçtan her halükarda devlet kazançlı çıktı. Devlet 10 yıl içinde yaklaşık 3 milyar YTL daha fazla kazanmayı garantiledi.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın dün bahis oyunu İddaa için düzenlediği ihaleye, ‘Doğan Yayın Holding (DYH)-Snai S.P.A-Lottomatica Videolot S.P.A’ ortak girişim grubu, ‘İnteltek’ ve ‘Lotos-Ladbrokes Betting Gaming Ltd.’ ortak girişimi teklif verdi.

‘Hasılattan pay’ esasıyla yapılan ihalede en düşük teklifi yüzde 1.4 ile İnteltek verirken, ikinci en düşük teklif yüzde 2.1 ile DYH-Snai S.P.A-Lottomatica girişim grubundan geldi. Lotos’un teklifi ise yüzde 3.8’de kaldı.



Komisyon, düzenlenen ihaleyle en düşük iki teklifin alındığını, son incelemelerin ardından üç gün içerisinde sonucun yazılı olarak açıklanacağını bildirdi.



İDDAA’nın 2004 yılında yapılan ihalesine, Çukurova Grubu şirketlerinden Inteltek, tek başına girerek, 2007 yılına kadar hasılattan yüzde 16.3, 2007’de ise yüzde 11.3 komisyon almıştı. İhalede yaşanan rekabet sonucunda Inteltek, hasılattan alacağı payı 8 kattan fazla azaltarak yüzde 1.4’e indirdi. 2007’de 1.89 milyar YTL hasılat yapan İddaa’dan Inteltek 200 milyon YTL gelir elde etmişti.



Dünkü İddaa ihalesi iki aşamalı olarak yapıldı. İlk teklifler alındığında DYH-Snai S.P.A-Lottomatica girişim grubunun yüzde 6.1’le en düşük teklifi verdiği, Lotos’un yüzde 10, İnteltek’in ise yüzde 11.3 teklif ettiği açıklandı.

Yarım saatlik aradan sonra gelen tekliflerde İnteltek’in yüzde 1.4’le en düşük telifi verdiği duyuruldu. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, ihaleyi çok şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiklerini, rekabet şartlarının oluştuğunu belirterek, “Çok ciddi bir iştirak sağlandı. Bunu rakamların miktarından görebiliyoruz” dedi.



3 milyar YTL devlete



2007 cirosu 1.9 milyar YTL civarında olan İddaa’nın 2008 yılında 2.3 milyar YTL ciroya ulaşacağı hesaplanıyor. Bu durumda verilen bu rakama göre 3 yıl süre ile yüzde 15 fazla yani, 2007 rakamına göre yılda 250 milyon YTL daha fazla para almış oldular. Eğer rekabet olmasaydı, Inteltek yaptığı ilk teklif olan yüzde 11.3 oranı geçerli olacaktı. Bu her yıl için minimum 200 milyon YTL daha fazla kazanacakları anlamına geliyor. Böylece devlet İddaa’dan gelecek 10 yıl içerisinde oyun hacminin hiç büyümediği varsayılırsa 2 milyar YTL, büyüme dikkate alınırsa en az 3 milyar YTL daha fazla kazanacak.



Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, ihale öncesi yaptığı açıklamada, İddaa’nın ülke ekonomisi için çok büyük bir gelir kaynağı haline geldiğini vurgulayarak, "İhale çalışmalarını titizlikle yürüttük. Aynı titizliği kazanacak şirketten bekliyoruz. Elde edilecek hasılat bu milletin parası olacak" dedi.



‘Komşu’da hisseler düştü



İddaa’nın işletim hakkını şu anda elinde bulunduran İnteltek, verdiği teklifin kabul edilmesi halinde 10 yıl süreyle işletme haklarına sahip olmaya devam edecek.

Yeni durumda, futbol dışındaki spor dallarında da bahis oyunu oynatılabilecek. Bu arada yüzde 11.3’ten yüzde 1.4’e inen Inteltek’in Yunanlı ortağı Intralot’un Atina Borsası’ndaki hisseleri ihalenin hemen sonrasında yüzde 7.5 değer kaybetti. 17 Nisan 2004’ten bu yana oynanan İddaa’da bugüne kadar 6.7 milyar YTL hasılat elde edildi. Bunun 1.2 milyar YTL’si vergi, 500 milyon YTL’si kulüplere isim hakkı, 77 milyon YTL’si kurum payları, 98 milyon YTL’si GSGM payı, 3.2 milyar YTL’si ikramiye ve 473 milyon YTL’si bayilerin satış komisyonu olarak dağıtıldı.



Inteltek’te Turkcell’in yüzde 55, Yunan Intralot’un yüzde 45 payı bulunuyor. Intralot, bahis oyunları teknolojileri geliştiren bir şirket.



İhalede kesin sonuç 3 gün içinde açıklanacak



İhale sonucunun onay için teşkilat başkanlığına gönderileceği süreçte, son incelemelerin yapılmasının ardından sonucun açıklanması için başkanlığın üç günlük süresi bulunuyor. İddaa işletme haklarını yüzde 11.3’lük payla şu anda elinde bulunduran İnteltek firması, verdiği teklifin kabul edilmesi halinde 10 yıl süreyle işletme haklarına sahip olmaya devam edecek.

