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Ekonomi

DEVLETE DÖVİZ İLE BORÇ VERENLER KAZANDI ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2010 15:58

-DEVLETE DÖVİZ İLE BORÇ VERENLER KAZANDI ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Devlete döviz ile borç verenler ''ekstra'' kazançlı çıktı. Döviz ve dövize endeksli devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS), reel faiz, Haziran sonu borç stoku itibariyle, TL cinsinden reel faizin 6 katına çıktı.  Haziran sonunda toplam borç stokunda yüzde 2,61 olan reel faiz, döviz cinsinden DİBS'lerde, yüzde 14,60-19,82 düzeyinde gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı'nın iç borçlanma senetlerinin nominal stoklarına ilişkin yayımladığı geçici verilere göre, geçen yıl sonunda yüzde 2,53 olan iç borç stokunun reel faizi, bu yıl Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1,54'e geriledi. Bu tarihten itibaren yükseliş trendine giren iç borç stokunun reel faizi, Haziran'da yüzde 2,61'e ulaştı.  Toplam borç stokunda yüzde 2'ler düzeyinde seyreden reel faiz, döviz ve dövize endeksli DİBS'lerden oluşan stoklarda, özellikle kamuya satılan bu tür kağıtlarda, Haziran itibariyle yüzde 19,82'ye çıktı.  Verilere göre, piyasaya satılan döviz ve dövize endeksli DİBS stoğunda reel faiz, bu yılın Ocak-Nisan döneminde eksilerde seyrederken (yatırımcı reel faiz elde edemezken), kamuya satılan döviz ve dövize endeksli DİBS'lerde TL cinsinden kağıtlara göre 2-3 katına varan reel faiz oluştu. Haziran ayında, kamu kuruluşlarının elindeki döviz veya dövize endeksli DİBS'lerin reel faizi, TL cinsinden DİBS'lere göre 6,3 kata çıkarak, yüzde 19,82'ye ulaştı.  Haziran sonu itibariyle piyasanın elindeki döviz ve dövize endeksli DİBS'lerin reel faizi de TL cinsinden DİBS'lerin faizinin 6,6 kat üzerinde, yüzde 14,60 oldu.

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