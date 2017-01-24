Devlete döviz borcu olanlar için kur sabitlendi

Yeni KHK ile devlete döviz borcu olanlar TL ile ödeyebilecek. Hesaplamada TCMB’nin 2 Ocak’ta açıkladığı 3.5338 TL’lik dolar ve 3.7086 TL’lik Euro kuru baz alınacak.

Ön ödemeli konut satışında tüketicinin cayma süresi 24 aya indirildi, Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları genişletildi. Terör eylemlerinde yaralananlara aylık bağlanacak. Şirketlerin eski sahiplerine dava açılabilecek.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ekonomiye ilişkin de 6 önemli önemli düzenleme yapıldı. Buna göre, kamu idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) özelleştirme programında bulunan kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkların yabancı para alacaklarına TL ayarı yapıldı.

2017 sonuna kadar geçerli olacak

Bu kurumların yabancı para cinsinden yurtiçindeki alacakları, borçlunun talebi üzerine, Merkez Bankası tarafından 2 Ocak’ta açıklanan döviz alış kurundan tahsil edilebilecek. Söz konusu tarihte dolar alış kuru 3.5338 TL, Euro kuru 3.7086 TL idi. Sabit kur ile tahsilat, 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Düzenleme başta enerji ve inşaat şirketlerine borçlarını düşük kurdan ödeme hakkı getirecek. Öte yandan kamu bankaları batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine satabilecek. Kamu bankalarının alacak satışını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yapacak. Devlete ait ticari kuruluşlar da Türkiye Varlık Fonu kaynağına eklenebilecek.

Kamu bankalarını kapsamıyor

Kamu bankası yetkilileri düzenlemenin kendilerini kapsamadığını ifade etti. Ancak özel kanunlarla kurulmuş anonim ortaklıkların da KHK’da yer alması soru işareti yarattı. Zira kamu bankaları da özel kanunlu kurumlar statüsünde. Bankacılık kanunu gibi özel kanunlar, genel kanunların üzerinde kabul ediliyor. Kamu bankalarını kapsaması için KHK’da kamu sermayeli finansal kuruluş ibaresinin yer alması gerektiği ifade ediliyor.

"10 milyar dolarlık alacak TL ile ödenecek"

Başbakan Binali Yıldırım, 30 Kasım’da bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Eximbank, TMSF alacakları ile 4.5G gibi sözleşmelerde toplam 10 milyar dolarlık alacak TL ile yapılacak” demişti. Yıldırım, bu miktarın çekilmeyeceği için, piyasayı rahatlatıcı etki yapacağını kaydetmişti. Başbakan 1 Aralık’taki TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde de kamunun döviz olarak alması gereken sözleşmeye göre parayı Türk parası olarak alacağını dile getirmişti.

Kur düşerse ne olacak?

Döviz kuru yükselmeye devam ederse TL ile ödeme yapmayı seçen firma avantaj elde edecek. Kur 3.5338 TL’nin altına inerse firma riski üstlenecek.

KİT’ler Varlık Fonu'na kaynak olacak

Bakanlar Kurulu, KİT’lerin bağlı ortaklık, işletme, varlık ve iştiraklerindeki kamu paylarının, kamu tüzel kişiliği olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarının, kamuya ait ticari kuruluşların varlıkları ile Hazine’ye ait paylarını Türkiye Varlık Fonu’na aktarabilecek.

Kamu bankaları batık kredilerini satabilecek

KHK ile özel bankalarda olduğu gibi kamu bankalarına da takipteki alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devretme yetkisi verildi. Kamu bankalarının alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) belirleyecek. Kamu bankaları, takipteki alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satabilecekler. Satışı TMSF yapacak.