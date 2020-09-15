Devlete ait yurt dışı şirketlerindeki genel müdürlerin ücretleri, ‘kişisel veri’ denilerek gizleniyor

Devlete ait, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) kurumlarının, yurt dışındaki şirketlerinin genel müdür maaşlarının kişisel veri kapsamında değerlendirilerek açıklanmadığı ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Kamuya açık olması gereken bu bilgileri halk adına denetim yapan milletvekillerinden neden saklıyorsunuz? Bu genel müdürler eliyle işletilen yurtdışı şirketleri, KİT’lerin kara deliklerine dönüşmüş durumda” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) EÜAŞ International - ICC ve Jersey adasında bulunan BOTAŞ International şirketlerinin genel müdürlerine 2019 yılında ödenen güncel ortalama aylık maaşları sordu. CİMER’den gelen yanıtta, genel müdür maaşlarının kişisel veri olarak tanımlandığına dikkat çekilerek müdürlerin maaş bilgilerinin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kaldığı ifade edildi. Yavuzyılmaz, ETİ Maden İşletmeleri Günel Müdürlüğü’ne bağlı yurt dışı şirketleri ve alt şirketlerindeki genel müdürlerin 2020 yılı güncel maaşlarını da TBMM’ye önerge vererek sordu. Yavuzyılmaz’a gelen yanıtta, “Yurtdışındaki şirketler bulundukları ülke mevzuatına göre kurulmuş olup şirketlerin genel müdür maaş ve sosyal hakları, faaliyette bulunulan ülkenin şartları dikkate alınarak bu şirketlerin yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir” denildi.