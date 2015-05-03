T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devlete ait tüm bilgiler Konya'da saklanacak

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, tüm devlet kurumlarına ait dijital verilerin Konya'da yapılacak akıllı bir binada saklanacağını söyledi

03 Mayıs 2015 21:05

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, tüm devlet kurumlarına ait dijital verilerin korunması amacıyla Konya'da akıllı bir bina yapılacağını söyledi. Gül, "Bina, Konya'nın Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde Türksat'a ait arazine yapılacak" dedi.

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisayar verilerinin korunması amacıyla geliştirilen Data Center Projesi kapsamında Konya'da yapılacak akıllı bina için bir iki aya kadar ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde Türksat'a ait araziye yapılacak akıllı bina için ihale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Binanın yapımı için bir iki ay içinde ihaleye çıkacağız" dedi.

 

Doğal afette veriler yedeklenecek

 

Özel bir tasarımla son teknoloji kullanılarak yapılacak akıllı binanın, bilgisayar ortamında çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin saklanacağını ifade eden Gül, "Bina verileri, yaşanacak herhangi bir doğal afette ya da başka sebeplerden dolayı işlemlerin durması halinde yedekleyecek ve koruyacak" diye konuştu.

 

150 milyon lira olacak

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital verilerinin korunmasının amaçlandığını anlatan Gül, binanın tamamlanmasıyla devlet kurumlarına iş sürekliliğinin sağlanacağını, barındırma, bulut bilişim ve yedekleme hizmetlerinin verileceğini söyledi. Binanın maliyetinin yaklaşık 150 milyon lira olacağını belirten Gül, maliyetin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karşılanacağını kaydetti. Gül, Konya'ya kurulacak bu merkezin, bir nevi felaket kurtarma merkezi olarak görev yapacağını ifade etti.  

ETİKETLER

konyaakıllı binadigital veridevletTürksatEnsar Gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24