Devlete ait tüm bilgiler Konya'da saklanacak

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, tüm devlet kurumlarına ait dijital verilerin korunması amacıyla Konya'da akıllı bir bina yapılacağını söyledi. Gül, "Bina, Konya'nın Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde Türksat'a ait arazine yapılacak" dedi.

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisayar verilerinin korunması amacıyla geliştirilen Data Center Projesi kapsamında Konya'da yapılacak akıllı bina için bir iki aya kadar ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde Türksat'a ait araziye yapılacak akıllı bina için ihale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Binanın yapımı için bir iki ay içinde ihaleye çıkacağız" dedi.

Doğal afette veriler yedeklenecek

Özel bir tasarımla son teknoloji kullanılarak yapılacak akıllı binanın, bilgisayar ortamında çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin saklanacağını ifade eden Gül, "Bina verileri, yaşanacak herhangi bir doğal afette ya da başka sebeplerden dolayı işlemlerin durması halinde yedekleyecek ve koruyacak" diye konuştu.

150 milyon lira olacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital verilerinin korunmasının amaçlandığını anlatan Gül, binanın tamamlanmasıyla devlet kurumlarına iş sürekliliğinin sağlanacağını, barındırma, bulut bilişim ve yedekleme hizmetlerinin verileceğini söyledi. Binanın maliyetinin yaklaşık 150 milyon lira olacağını belirten Gül, maliyetin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karşılanacağını kaydetti. Gül, Konya'ya kurulacak bu merkezin, bir nevi felaket kurtarma merkezi olarak görev yapacağını ifade etti.