Devlete ait araçlar, referandum kampanyası için iktidara sunuldu, YSK ne diyor?

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak yürütülen "Evet" kampanyası kapsamında devlete ait 12 uçak ve 3 helikopter ile 26 bakan, 18 meclis komisyon başkanı, 13 meclis başkanlık divanı üyesi, 5 AKP grup başkanvekili ve 800 AKP'li belediye başkanının makam araçları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların hizmetine sunuldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 15 Şubat 2017 tarihli 109 No’lu kararında ise 9 Nisan'a kadar başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları propaganda faaliyetleri ile ilgili gezilerini, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapabilecekleri ifade ediliyor. Söz konusu kararda cumhurbaşkanı ile ilgili olarak bir hüküm bulunmuyor.

Demokrasi İçin Birlik tarafından düzenlenen basın toplantısında, söz konusu makam araçlarının yurt dışında yürütülen kampanlarda da kullanıldığı ifade edildi; araçların masraflarının ödenen vergilerle karşılandığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, aralarında Kanal D, CNN Türk, FOX TV ve Habertürk'ün de bulunduğu 17 ulusal televizyonuna ilişkin RTÜK verileri de paylaşıldı. Buna göre, 1-20 Mart tarihleri arasındaki canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı'na 169 saat, AKP'ye 301.5 saat, MHP'ye 15.5 saat, CHP'ye 45.5 saat ayrıldı. Veriler, "Evet" ve "Hayır" kampanyaları üzerinden ele alındığında, ekranlarda "Evet" kampanyasının ekranlarda yer alma oranı yüzde 95 olarak belirlendi.