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Devletçi tez, İslamcı antitez ve baskıcı sentez ışığında 2. cumhuriyet

30 Mart seçimlerinden sonra T24'te Oya Baydar'ın tekrar başlattığı 'ikinci cumhuriyet' tartışması Prof. Mehmet Altan'ın T24 için kaleme aldığı yazı dizisiyle sürüyor

27 Nisan 2014 21:21

"İkinci cumhuriyet" kavramı eşliğinde 1990'ların başından itibaren yapılmak istenen tartışma, karşı çıkan cephede "1923'te kurulan cumhuriyeti yıkma projesi" olarak görüldü. Bu "niyet okuma" tercihiyle çıkılan yol da "numaracı cumhuriyetçiler" lisanından başka bir dil üretemedi.

Cumhuriyetin bekasını demokraside görmemek pahasına üretildi bu dil. Tercih, "demokrasisi" ayıklanmış bir Batı modeli olunca on yıllar darbeler, işkenceler, yasaklar, başörtüsü kavgalarıyla geçti.

Bu katı ve yasakçı yapının ürettiği İslamcı/muhafazakâr antitez, sonuçta "kemalist dindarlık"la da eleştirilen bir sentezle sonuçlandı!

İşte bu sonuç, "ikinci cumhuriyet" tartışmasını daha zengin bir tecrübeyle tekrar karşımıza koymuş bulunuyor.

Oya Baydar, 30 Mart seçimlerinden sonra "2. Cumhuriyet'e doğru" başlığıyla T24'te yayımlanan yazı dizisinde, güncel sonuçları mazinin birikimi eşliğinde ele aldı, tecrübenin merceğinden geleceğe de bakmaya çalışarak tartışmayı tekrar başlattı. "En iyi Kürt ölü Kürt", "Örtülü kara böcekler", "Ermeni dölleri", "mum söndü oynayan Kızılbaşlar", "laik orospular", "Allahsız komünistler", "göbeğini kaşıyan adam", "çember sakallı yobazlar"la aşina olduğumuz "ötekileştirici" dili hatırlatarak, "lanetli yarışın" bayrağı bu maziden devralan AKP ile sürdüğüne vurgu yaparak...

Kavramın Türkiye'deki fikir babalarından Prof. Mehmet Altan da diyor ki: İkinci Cumhuriyet: Mecburi istikamet!

"Devletçi şehirliler" ile "devletten dışlanan taşralılar" kendi dünyalarında hangi tabuların arkasına saklandılar, kendi inançlarının hangi temellerine sırtlarını döndüler ve yolun sonunda nasıl aynı noktaya ulaştılar?

Kürt siyaseti Türkiye'nin yeni yolunda "pazarlık" mahallinde mi duracak?

Demokrasi mücadelesi "artık Kürtlerin yer almadığı bir Türk hareketi" rotasına mı sürüklenecek?

Değişim, Türkçü milliyetçiliğin etkilerinden arınabilecek mi?

Türkiye'nin bir yarısı, diğerini yok etmeye mi yöneliyor?

İkinci cumhuriyet. neden artık bir fikir değil, mecburiyet?

Direkleri yıkılmış bir Türkiye'den yeni bir Türkiye nasıl doğabilir?

Prof. Mehmet Altan'ın, bu ve benzer sorulara yanıtlarını içeren "İkinci cumhuriyet: Mecburi istikamet" başlıklı yazı dizisi 29 Nisan yarın T24'te başlayacak...

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