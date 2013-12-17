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Devlet zirvesinin tanıklığında evlendikten sekiz ay sonra gözaltında!

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın küçük oğlu Kaan Çağlayan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan tanıklığında yapılan görkemli düğünde Cansu Küliğ ile hayatını birleştirmişti.

17 Aralık 2013 17:36

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan oğlu Kaan Çağlayan, yaklaşık sekiz ay önce devlet zirvesinin tanıklığında evlenmişti. Kaan Çağlayan'ın nikâh tanıklığını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Tayyip Erdoğan birlikte yapmışlardı.

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın küçük oğlu Kaan Çağlayan, 12 Nisan 2013'te Ankara Sheraton Oteli'nde yapılan görkemli düğünde Cansu Küliğ ile hayatını birleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikâhta Kaan Çağlayan'ın tanıklığını düğüne katılan Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan yapmışlardı.

Ankara'daki düğüne yolsuzluk operasyonunda oğlu Barış Güler gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Başbakan yardımcıları Bülent ArınçBekir BozdağBeşir Atalay ve Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda hükümet üyesi ve milletvekili de katılmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da düğünün davetlileri arasındaydı.

Ekonomi Bakanı Çağlayan, düğünde konuklarını, eşiyle birlikte Ankara Sheraton Oteli'nin kapısında karşılamıştı.

Zafer Çağlayan, 29 Ekim 2011'de de, yine Sheraton Oteli'nde, Kaan Çağlayan'dan yaklaşık bir yaş büyük oğlu Çağan Çağlayan'ı evlendirmişti. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in kıydığı bu nikâh törenine de, Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan da katılmışlardı.

 

 

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