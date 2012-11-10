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Devlet zirvesinden 10 Kasım mesajı

Gül: Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki vizyonuyla dünyanın saygısını kazanmıştır, rahmetle anıyoruz

10 Kasım 2012 10:43

Devletin zirvesi Atatürk'ün 74'üncü ölüm yıl dönümün dolayı mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "'Atatürk'ün vizyonuyla dünyanın saygısını kazandığını" ifade ederken, Başbakan Tayyip Erdoğan ise, "89 yılda yaşanan badirelere rağmen, Cumhuriyet emin ellerde" dedi.

Meclis Genel Kurul'unda ise, Atatürk'ün ölümünün 74. yılı nedeniyle gruplar adına konuşmalar yapacağı açıklandı.

Gül, ''Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki vizyonuyla dünyanın saygısını kazanmıştır, rahmetle anıyoruz" dedi.


'Cumhuriyet emin ellerde'


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük mirasım' dediği Cumhuriyet'in, 89 yıl boyunca yaşanan tüm badirelere rağmen dimdik ayakta olduğunu ve emin eller yönetiminde aydınlık bir geleceğe doğru özgüvenle ilerlediğini vurguladı.


'Açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz'


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk milletinin, Büyük  Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğini ve 'Büyük Türkiye' idealine hayat vermek için azimle, inançla ve kararlılıkla çalışmasını sürdüreceğini ifade etti.


'Atatürk bir ideoloji değil, bir uygarlık, çağı aşma yürüyüşüdür'


Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da mesajında Ulu Önder'in öngörüsüne dikkat çekti. Günay, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin baş mimarı, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk dünya görüşü, misyonu, vizyonu ve olağanüstü öngörüsü ile tüm insanlığa örnek olmuş, aradan geçen bunca zaman içinde fikirleri güncelliğini koruyan bir dünya lideridir. Atatürk bir ideoloji değil, bir uygarlık, çağı yakalama ve de aşma yürüyüşünün adıdır" ifadelerini kullandı.

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