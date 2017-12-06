"Devlet, Zarrab'ın attığı her adımdan haberdardı, raporlar sümen altı edildi"

Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan ve ilerleyen süreçte "tanık" statüsüne alınan Reza Zarrab ile ilgili olarak "Devletin tüm kurumlarının Sarraf’ın attığı her adımdan haberi vardı. İspatı, müfettiş raporları. O raporları dönemin bir Gümrük Bakanı da doğrulamıştı. Ancak raporlar belli ki sümen altı edildi" dedi.

Özlem Akarsu Çelik'in "Devletin Sarraf’ın attığı her adımdan haberi vardı ama raporlar sümen altı edildi" başlığıyla yayımlanan (6 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mevzu tam da başlıktaki gibi. Devletin tüm kurumlarının Sarraf’ın attığı her adımdan haberi vardı. İspatı, müfettiş raporları. O raporları dönemin bir Gümrük Bakanı da doğrulamıştı. Ancak raporlar belli ki sümen altı edildi. Hangi müfettişlerin hangi raporlarından bahsettiğimize birazdan geleceğiz ama önce Halk Bankası’na bir göz atalım.

7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesinde Anayasa gereği değişen İçişleri Bakanlığı koltuğunda Sebahattin Öztürk oturuyordu. Kamuoyu bu bakanın adını bugün dahi hatırlamıyor ama öyle bir icraatı var ki unutmak mümkün değil! Öztürk, Mart 2015’te Meclis’te görüşülen “torba” kanuna sürpriz bir önergeyle kritik bir madde ekledi. O maddeyle Cumhurbaşkanlığı bütçesine tıpkı Başbakanlık bütçesinde olduğu gibi “örtülü ödenek” konuldu. Adı üstünde “örtülü” yani gizli ödenek. Denetimin yapılamadığı, ne kadar paranın nereye harcandığı asla bilinemeyen ödenek…

Cumhurbaşkanlığı için örtülü ödenek isteyen önergenin gerekçesi ilginçti:

“Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulmasının öngörüldüğü”…

Şimdiki gibi bir AKP-MHP koalisyonu yoktu o günlerde. Nitekim dönemin MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural şöyle itiraz ediyordu önergeye:

“Anayasa gereğince Cumhurbaşkanına tanınmamış bir görevi ifa etmek amacıyla bir ödenek konulması mümkün değil… Cumhurbaşkanı istihbaratçı mı, MİT’çi mi ya!”

Bu anekdot burada dursun ve devam edelim…

Erdoğan'ın Halkbank Yönetim Kurulu'ndaki danışmanları

AK Parti iktidarı boyunca -Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı dönemindeki kısa bir aranın dışında- Başbakanlık örtülü ödeneği tek bir kişi yönetti: Maksut Serim… Onun için “Erdoğan’ın gizli kasası” benzetmesi de yapıldı, “kara kutu” yakıştırması da. 12 yıl Başbakanlık örtülü ödeneği yönettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı sıfatıyla Beştepe’de görevlendirildi Serim. Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulmasıyla Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğin başına geçti. Davutoğlu’nun ardından Binali Yıldırım’ın Başbakan olmasıyla Başbakanlık örtülü ödenek tekrar Serim’e teslim edildi. Böylece hem Cumhurbaşkanlığının hem de Başbakanlığın gizli kasası olmayı sürdürdü.

Erdoğan’ın en güvendiği bürokratı Maksut Serim’in bir görevi daha var. Kendisi Halk Bankası yönetim kurulu üyesi.

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı iken Serim’in, İBB’nin tüm iştiraklerinin hesabının bulunduğu Vakıfbank şubesinde banka memuru olduğu anlatılır. Ve o tarihten bu yana ikilinin yolları hiç ayrılmamıştır. Hadi bankanın genel müdür yardımcısı Hakan Atilla ABD’de tutuklandığında anlamadık, Maksut Serim 8 Haziran 2017 tarihinde Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiğinde bu bankanın iktidar için önemini kavramalıydık.

Halk Bankası’nın yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bir danışmanı daha var: Harvard’lı Meltem Taylan Aydın… Kendisinin Twitter hesabında 29 Mart 2016’dan bu yana sabitlenmiş tweet’i Erdoğan fotoğraflı #WeLoveErdoğan sloganı. O da Haziran 2017’den bu yana Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.

Halk Bankası’nın yönetim kurulu üyeleri arasında bir isim daha var anmadan geçemeyeceğimiz: Cenap Aşçı… Gümrük Başmüfettişliğinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı’na, kariyeri gümrük teftişleriyle geçen Aşçı, 7 Haziran 2015 seçiminden sonra kurulan Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı idi. O da 31 Mart 2016’dan bu yana Halk Bankası’nın yönetim kurulu üyesi.

Reza Zarrab’ın Amerika’da gözaltına alınarak tutuklandığı tarih 19 Mart 2016. Bu bilgi de burada dursun ve biz Cenap Aşçı ile devam edelim…

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