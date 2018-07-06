Devlet yurdunda şort giydiği için ifadesi alınan öğrenci: Bu işin peşini bırakmayacağım

Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu'nda kalan Betül Ceylan, şort giydiği için yurt müdürü tarafından odasına çağrılarak uyarıldı. Yazılı ifadesi alınan Ceylan, yurtla ilişiğini kesmek zorunda kaldı. Yaşananların ardından açıklama yapan Ceylan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini belirterek ''Bu işin peşini bırakmayacağım'' dedi.

Birgün'den Rabia Yılmaz'a konuşan Ceylan kimsenin kendisini ağlarken görmesini istemediğini söyleyerek “Ama yıldım ve bu düzenin değişmesi gerektiğini anladım'' ifadesini kullandı.

Betül Ceylan yaşanan olaya ilişkin olarak şöyle konuştu:

''N. U., şortumdan rahatsız olduğu için beni odaya çağırdı birtakım konuşmalara geçti, ben daha fazla konuşmak istemediğimi söylediğimde ise tutanak tuttu ve yurtla ilişiğimi kesti. Ben de bunun üzerine sesimi duyurmaya çalıştım. Şu an Hendek’teyim. Bugün (dün) Ankara’ya gideceğim ve gerekli işlemleri başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım.”

‘Sapık düşünceniz sizinle kalsın’

Ceylan ifadesinde şunları yazdı: “Öncelikle sonuna kadar saygımı koruduğumu belirtmek isterim. Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.’nun söylemek istediklerini sabırla dinledim. Lakin kendisi saygısızca benim şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Kendisi kapalı bir bayan. Ben ona saygı duyuyorum, saygı duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsız olduğunu ve özgürlüğümün sınırlı olduğunu söyledi. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunmadım. Asla da bulunmam. Bana yazılan tutanağı asla kabul etmiyorum. İlgili kişilerle görüşeceğimi bilmelerini isterim. Umarım kılık kıyafetten daha önemli konuların konuşulduğu bir dünya olur. Sapık düşünceniz sizinle kalsın”

KYK: Disiplin süreci yürütülüyor

Ceylan’ın paylaşımına Kredi Yurtlar Kurumu’nun resmi Twitter hesabından verilen yanıtta ise şöyle denildi: “Yurt kurallarına aykırı hareket etmeniz disiplin işlemi gerektirmektedir. Hakkınızda başlatılan disiplin işlemi ile ilgili süreç Yurt Müdürlüğünce yürütülmekte olup detaylı bilgilendirme için lütfen idarenize başvurunuz.”